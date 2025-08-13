意外とかかる「お盆の帰省費用」…節約対策する人が増加傾向に!? 吉田明世「今年は節約の夏になりそうです」

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。7月17日（木）放送の「YellowHat TODAY’S KEY NUMBER」のコーナーでは、“帰省にかかる費用の内訳”について取り上げました。なお、この日はユージの代演として、タレントの照英さんがパーソナリティをつとめました。Song合同会社が20～40代の男女を対象に「お盆の費用」に関するインターネット調査を実施しました。その調査によると、交通費と宿泊費を合わせた帰省にかかる費用は、20代独身で計2万3,000円、30代共働きで計5万円、40代家族で計8万5,000円という結果になりました。そして、帰省費用に加え、お墓参りや親戚への手土産も大きな負担に。その支出の内訳によると、お墓参りが40％、手土産が35％、その他の費用が25％となっており、交通費や宿泊費以外でも出費が発生していて、「親戚が多く、手土産だけで1万5,000円以上かかった」といった声も寄せられたそうです。また、お盆の出費を抑えるために、何らかの節約対策をした人の割合は、2023年が20％、2024年が35％、2025年は50％と増加傾向となっています。おもな対策としては、「早めの予約による交通費の割引」、「親戚の家に泊まって、宿泊費をかけない」、「地元特産品をまとめ買いして、手土産コストを削減」など、節約するためのさまざまな工夫が挙げられました。照英：新幹線、飛行機とか、家族が増えると交通費ももちろんですけど、かかりますもんね。吉田：車もいまガソリン代が高いですからね。照英：物価も高騰していますから。吉田：照英さんは、（帰省は）どうですか？照英：私は、最近ちょっと帰省できてないんですけど……気を遣いますよね？吉田：そうですよね。照英：“気を遣わない人っているんですか？”っていうぐらい。吉田さんはどうですか？吉田：私は、結構リラックスさせてもらっちゃう（笑）。照英：半笑いじゃない（笑）？ 余裕がありますね。吉田：岡山に（夫の）実家があるんですけれども、もちろんお手伝いとかはたくさんしますよ。でも、すごい寝ちゃったり（苦笑）。照英さんは、やっぱり気を遣うんですか？照英：親族がたくさんいたりすると、やっぱり……。吉田：（場の雰囲気を）“盛り上げなきゃ！”みたいな？照英：しゃべったほうがいいのかなって……言いづらいですよね、親族のことって（苦笑）。吉田：今年は節約の夏になりそうですね。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1