【結果速報】京都国際、健大高崎を破り3回戦進出！　エース・西村一毅が3…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は13日、阪神甲子園球場で大会8日目を迎え、第1試合で京都国際（京都）と健大高崎（群馬）が対戦。昨年の春・夏王者が激突した好カードは、京都国際が6-3で健大高崎を破り、3回戦進出を決めた。

京都国際はエース左腕の西村一毅、健大高崎は背番号「10」の左腕・下重賢慎の先発でスタート。試合は序盤から動きを見せた。

京都国際は初回、2本の安打で1死一、三塁のチャンスを作ると、4番・清水詩太のスクイズで先制。さらに2死一、二塁とすると、6番・猪股琉冴がタイムリーヒットを放ち、2点目を挙げた。

反撃に出たい健大高崎は3回、2つの死球などで2死満塁のチャンスを迎え、打席には5番・小堀弘晴が入る。ここで京都国際の先発・西村の暴投があり1点。さらに打席の小堀が三塁線を破る2点適時二塁打を放ち、逆転に成功する。

しかし、京都国際は直後の裏、2死一塁から5番・山口桜太のタイムリーツーベースで同点に追いつく。さらに2死二塁から6番・猪股琉冴にも適時打が飛び出し、再びリードを奪う。

流れに乗った京都国際は5回、4回途中から登板している佐藤龍月を攻め、2死三塁の場面を作る。ここで7番・倉橋翔がタイムリーヒットを放って1点を追加。続く6回にも1死二塁の好機を作ると、1番・長谷川颯の適時打でリードを3点に広げた。

追いつきたい健大高崎は8回、2死三塁の場面を作るも、4番・栗原朋希が三ゴロに倒れて無得点に終わる。

京都国際の先発・西村は中盤以降、健大高崎に得点を許さない投球を見せ、9回3失点完投。京都国際が6-3で勝利し、3回戦進出を決めた。

勝利した京都国際は、8月16日（土）の第3試合で尽誠学園（香川）と対戦する。

