サウサンプトン（イングランド2部）に所属するMF松木玖生が、同クラブでの公式戦デビューを果たした。

カラバオ・カップ1回戦が12日に行われ、サウサンプトンはノーサンプトン・タウン（イングランド3部）と対戦。サウサンプトンに所属する日本代表DF菅原由勢が先発出場した一方、松木はベンチスタートとなった。

試合は0－0で迎えた48分にマテウス・フェルナンデスが左足で挙げたゴールが決勝点となり、1－0で勝利したサウサンプトンが2回戦に進出を決めた。なお、菅原はポストを叩く惜しいシュートを放つなど、フル出場で勝利に貢献したほか、松木は63分から途中出場を果たしている。

現在22歳の松木は2024年7月にFC東京からサウサンプトンに完全移籍し、そのまま2024－25シーズンは姉妹クラブであるギョズテペにレンタル移籍。スュペル・リグ（トルコ1部リーグ）では28試合出場2ゴール4アシストを記録したほか、ベスト4に終わったテュルキエ・クパス（国内カップ戦）では6試合出場4ゴール1アシストという成績を残し、今夏にサウサンプトンに復帰した。

9日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）開幕節のレクサム戦（○2－1）ではベンチ入りしながら、出場機会がなかったが、今季公式戦2試合目にして松木にとっては待望のサウサンプトンデビューとなった。

