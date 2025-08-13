チャンピオンズリーグ（CL）予選・3回戦のセカンドレグ10試合が12日に行われた。

今シーズンのCLは9月16日にリーグフェーズが開幕予定となっており、現時点では本大会に出場する29チームが確定済み。現在は残り7枠を争う予選が行われており、2回戦以降は国内リーグ王者が参加する『チャンピオンズパス』、複数の出場枠を持つ国内リーグで出場権を獲得したチームが参加する『リーグパス』と2つのフェーズに分かれて実施されている。

FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールト（オランダ）はファーストレグを2－1と先勝し、アウェイでフェネルバフチェ（トルコ）とのセカンドレグを戦った。試合は、41分に渡辺が移籍後初となる得点でフェイエノールトが先制したものの、83分までに4失点。89分には渡辺にこの試合2つ目となる得点が生まれたが、その後も再び失点したフェイエノールトは、2戦合計スコア4－6と逆転されて敗退し、ヨーロッパリーグ（EL）に回ることが決まった。

MF川村拓夢、FW北野颯太、DFチェイス・アンリが所属するザルツブルク（オーストリア）は、アウェイでクラブ・ブルッヘ（ベルギー）と対戦。ザルツブルクは18分、42分と立て続けに得点し、合計スコアを2－1と逆転して前半を終えた。しかし、ザルツブルクは後半にクラブ・ブルッヘに3得点を許し、2戦合計スコア2－3で敗退が決まった。ザルツブルクもELに出場することとなった。

DF鈴木淳之介所属のコペンハーゲン（デンマーク）は、マルメ（スウェーデン）と対戦した。ファーストレグをスコアレスドローで終えた両チームによる試合は、31分にコペンハーゲンが先制。その後もコペンハーゲンは得点を重ね、合計5－0でCL予選・プレーオフ進出を決めた。

CL予選・3回戦のセカンドレグ10試合の結果は以下の通り。

3回戦ファーストレグの結果

【チャンピオンズパス】

コペンハーゲン（デンマーク） 5－0（2戦合計5－0） マルメ（スウェーデン）

パフォス（キプロス） 2－0（2戦合計3－0） ディナモ・キーウ（ウクライナ）

カラバフ（アゼルバイジャン） 5－1（2戦合計6－1） シュケンディヤ（マケドニア）

スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア） 1－0（2戦合計1－1／PK戦3－4） カイラト（カザフスタン）

フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー） 3－0（2戦合計3－0） ルドゴレツ（ブルガリア）

ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア） 1－1（2戦合計4－2） レフ・ポズナン（ポーランド）

【リーグパス】

ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ） 2－1（2戦合計2－4） レンジャーズ（スコットランド）

クラブ・ブルッヘ（ベルギー） 3－2（2戦合計4－2） ザルツブルク（オーストリア）

フェネルバフチェ（トルコ） 5－2（2戦合計6－4） フェイエノールト（オランダ）

ベンフィカ（ポルトガル） 2－0（2戦合計4－0） ニース（フランス）

