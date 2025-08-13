PEDRO、新作ミニアルバム『ちっぽけな夜明け』発売決定

アユニ・Dがフロントマンを務めるPEDROが、新作ミニアルバム『ちっぽけな夜明け』を9月10日発売することを発表した。
今作は「昔の方がよかったとか舐めんなよ」というアユニ・Dの決意が感じ取れるキャッチコピーが掲げられ、原点回帰をコンセプトにアユニ・Dの内面を曝け出した作品。CD付属のBlu-ray / DVDには7月まで開催していた全国ツアーPEDRO TOUR 2025「LITTLE HEAVEN TOUR」の東京公演の模様が完全収録される。オフィシャルショップでは新譜「ちっぽけな夜明け」ダウンロードカード付属のジャケットのイラストをプリントしたTシャツなども販売されている。
なお、こちらの作品のオープニングナンバーである「1999」の先行配信が8月15日にスタート予定となっている。
＜リリース情報＞
PEDRO
『ちっぽけな夜明け』
2025年9月10日リリース
オフィシャルショップ：https://official-goods-store.jp/pedro
AYND-0001 [CD+Blu-ray] ¥8,800-（taxi in）
AYND-0002 [CD+DVD] ¥6,600-（taxi in）
AYND-0003 [CD] ¥2,750-（taxi in）
=収録曲=
CD
ちっぽけな夜明け
01 1999
02 いたいのとんでけ
03 ZAWAMEKI IN MY HEART
04 拝啓、僕へ
05 朝4時の革命
06 ちっぽけな夜明け
Blu-ray / DVD
PEDRO TOUR 2025「LITTLE HEAVEN TOUR」
2025.05.14 Spotify O-EAST
01 音楽
02 明日天気になあれ
03 祝祭
04 人
05 ナイスな方へ
06 hope
07 ラブリーベイビー
08 愛せ
09 ぶきっちょ
10 beautifulね
11 東京
12 生活革命
13 魔法
14 清く、正しく
15 万々歳
16 グリーンハイツ
17 春夏秋冬
18 雪の街
19 アンチ生活
20 吸って、吐いて
＜ライブ情報＞
PEDRO TOUR 2025「I am PEDRO TOUR」
2025年10月5日（日）Live House浜松窓枠【静岡】16:15 / 17:00
2025年10月6日（月）神戸Harbor Studio【兵庫】18:15 / 19:00
2025年10月10日（金）LIVE VANQUISH【広島】18:30 / 19:00
2025年10月15日（水）旭川CASINO DRIVE【北海道】18:30 / 19:00
2025年10月16日（木）PENNY LANE24【北海道】18:15 / 19:00
2025年10月24日（金）Zepp Shinjuku（TOKYO）【東京】17:30 / 18:30
2025年11月4日（火）darwin【宮城】18:30 / 19:00
2025年11月5日（水）青森Quarter【青森】18:30 / 19:00
2025年11月11日（火）CAPARVO HALL【鹿児島】18:30 / 19:00
2025年11月12日（水）B.9V1【熊本】18:00 / 19:00
2025年11月13日（木）DRUM Be-1【福岡】18:00 / 19:00
2025年11月20日（木）高知X-pt.【高知】18:30 / 19:00
2025年11月21日（金）高松DIME【香川】18:30 / 19:00
2025年11月26日（水）GOLDEN PIGS RED STAGE【新潟】18:30 / 19:00
2025年11月27日（木）金沢AZ【石川】18:30 / 19:00
2025年12月3日（水）HEAVEN`S ROCK さいたま新都心VJ-3【埼玉】18:30 / 19:00
2025年12月9日（火）F.A.D YOKOHAMA【神奈川】18:30 / 19:00
2025年12月12日（金）THE BOTTOM LINE【愛知】18:00 / 19:00
2025年12月14日（日）GORILLA HALL【大阪】16:00 / 17:00
＜チケット金額＞
【スタンディング】￥6,500（税込・別途ドリンク代）
【学生チケット】￥3,000（税込・別途ドリンク代）
◆チケット一般発売日
10月公演：発売中
11月公演：9月6日（土）10:00〜
12月公演：10月4日（土）10:00〜
【受付URL】http://w.pia.jp/t/pedro/