Sunset Rollercoaster、5年ぶり4枚目となるアルバムサプライズリリース

台湾発のロマンティック・ポップバンド、Sunset Rollercoaster（落日飛車）が、5年ぶり4枚となるアルバム『QUIT QUIETLY』を8月8日にサプライズリリースした。

2021年には台湾のグラミー賞と称される金曲獎の最優秀バンド賞を受賞。アジアはもとよりアメリカ、ヨーロッパでも存在感を示し、2023年には世界最大級の音楽フェス、コーチェラ・フェスティバルに初出演。2024年には、韓国のバンドHYUKOHとのコラボレーションアルバム『AAA』をリリース、同プロジェクトはFUJI ROCK FESTIVAL 25にも出演し話題となったばかり。

『QUIT QUIETLY』の制作は2023年に楽曲「Satellite」のレコーディングとともに始まった。2025年2月にバンドは再結集し、新北市板橋区にある彼らのホームベース、MoriSound Studioで4ヶ月間にわたる集中的なセッションを行い、全11曲を制作した。3月には日本へと渡り、Studio Dedeでの5日間の集中合宿を通じて、本格的にレコーディングが進められた。『QUIT QUIETLY』は、Sunset Rollercoasterの過去の作品に比べて、ストーリーテリングに重きを置いている。雰囲気は物語を支えるもので、その逆ではない。各曲は歌詞とサウンドを通して独自の世界観を表現している。多様な声と視点を取り入れたこのアルバムは、普遍的な感覚を提示し、誰もが共感できるところがある作品となっている。

これはボーカルの国国（グオグオ）がミュージシャンとして成長したことに関係している。彼は自分が「バンドマン」であるという感覚が薄れているとコメントしている。「以前はドラム、シンセ、ベースを使った本格的なデモを作っていた。でも今は、アコースティックギター1本に留めるのが好きなんだ。僕とギターだけ、そんな制約があるからこそ、曲の背後にあるアイデアがしっかりしている必要があるんだ」。

プロダクション面では、デビューアルバム『BOSSA NOVA』のアプローチに戻り、国国とレコーディングエンジニアのYuchain Wangとの緊密なコラボレーションに基づいて構築された。また今作では長年の海外での活動を通じて知り合ったミュージシャン仲間が貢献している。Oh HyukとAnpuらのゲストボーカル、Leah DouとBulareyaung Dance Companyらのバッキングハーモニー、Owen Wangによるストリングスアレンジ、さらにはnever young beachの安部勇磨から借りた楽器まで、すべてがアルバムに組み込まれている。「このアルバムは愛に満ちている。彼らは僕が人生と音楽を通じて出会った友人たちなんだ。みんながアイデアを共有して、スタジオで過ごし、一緒に創作してくれたんだ」。

＜リリース情報＞

Sunset Rollercoaster / サンセット・ローラーコースター

『QUIT QUIETLY』

2025年8月8日（金）リリース

https://wmj.lnk.to/SR_QQPu

=収録曲=

1. Wind of Tomorrow / ウィンド・オブ・トゥモロー

2. Humor Tumour / ユーモア・チューマー

3. Believe U / ビリーブ・ユー

4. Mistakes / ミステイクス

5. Charons Gone / カロンズ・ゴーン

6. Piccolo Amore / ピッコロ・アモーレ

7. Grow / グロウ

8. Everything I Have / エブリシング・アイ・ハブ

9. Satellite / サテライト

10. Bluebird / ブルーバード

11. Fading Out / フェイディング・アウト

Official HP: https://www.sunsetrollercoaster.com/