倖田來未、夏を彩る全4曲収録のSUMMER EP『De-CODE』発売

デビュー25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、久しぶりとなる夏のEP『De-CODE』を、8月13日にリリースした。

アニバーサリーイヤーの夏を彩る本作には、多方面で話題となる多彩な楽曲が収録されている。リード曲となる「ChaO!」は、8月15日（金）公開のSTUDIO4℃が贈る劇場アニメーション映画『ChaO』の主題歌で、アンデルセンが生んだ美しくも儚いおとぎ話「人魚姫」。その物語をベースにしたオリジナルアニメーション映画で、笑って、キュンして、泣ける、人間の青年・ステファンと人魚王国のお姫さま・チャオのミラクルギャクロマンスで、この映画の世界観とシンクロするような歌詞とメロディで、映画を包み込むような楽曲に仕上がっている。

「CELESTIA」は、倖田來未プロデュースのカラーコンタクト「loveil」新色「Celestia gray」のイメージソング。そっと寄り添うような優しさを感じるミディアムバラード。「CUBE」は、現在開催中の全国ツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～」イメージソング。自分の殻を破って新たな自分へと進化していく、力強い決意を込めた1曲。本人と音楽コンシェルジュ・ふくりゅうによる作品に関してのライナーノーツがHPに掲載されている。

また、『De-CODE』のリリースを記念して、8月13日（水）20時より、LINE VOOMにてスペシャルライブ配信が決定。作品制作にまつわるエピソードや、25周年イヤーの裏話など、ここでしか聞けないトークが届けれらる予定。

そして、SUMMER EP「De-CODE」を引っ提げて、秋には待望の25周年アリーナツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～」の開催も決定している。チケットは、各プレイガイド一般発売中。

＜リリース情報＞

倖田來未

EP『De-CODE』

2025年8月13日（水）リリース

https://kodakumi.lnk.to/De-CODE_PKG

https://kodakumi.lnk.to/De-CODE_DLSTR

https://rhythmzone.net/koda/discography/

＜ライブ情報＞

「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～」

＜東京＞

2025年10月18日（土）京王アリーナTOKYO

16:00開場/17:00開演

＜東京＞

2025年10月19日（日）京王アリーナTOKYO

15:00開場/16:00開演

＜大阪＞

2025年12月13日（土）大阪城ホール

16:00開場/17:00開演

＜大阪＞

2025年12月14日（日）大阪城ホール

15:00開場/16:00開演

※開場・開演時間は変更になる可能性があります

※ツアー詳細はHPをご参考くださいませ。

https://rhythmzone.net/koda/live/tour.php?id=1002715&fdate=2025-10-18&ldate=2025-12-14

オフィシャルHP：https://rhythmzone.net/koda/