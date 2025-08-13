パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが12日、自身のSNSアカウント上で退団の意向を表明した。

現在26歳のドンナルンマは、2021年7月にミランからPSGに移籍。加入初年度の2021－22シーズンは公式戦24試合の出場にとどまったものの、翌2022－23シーズンからは正守護神の座を確保し、昨シーズンはPSGのクラブ初となるチャンピオンズリーグ（CL）優勝を含む3冠達成に貢献した。

しかし12日、PSGは13日に行われるトッテナムとのUEFAスーパーカップに臨むメンバーを発表。そこにドンナルンマの名前はなかった。PSGのルイス・エンリケ監督は、イタリア『スカイ』のインタビューで「ドンナルンマは間違いなく世界最高のGKの1人であり、人間としてもさらに素晴らしい」と述べ、「難しい決断だった。責任は100パーセント自分にある。これは、私のチームがGKに求める資質に関わることだ」と説明した。

他クラブへの移籍が噂されているなか、ドンナルンマは自身のSNSアカウント上で、次のように声明を発表した。

「特別なパリのサポーターの皆さんへ。このクラブに加入した最初の日から、ピッチ内外で自分の全てを捧げ、この立場を勝ち取り、パリ・サンジェルマンのゴールを守るために全力を尽くしてきた。でも残念ながら、誰かが、僕はこのチームの一員として、チームの成功に貢献できないと判断してしまったようだ。僕は失望し、がっかりしている」

「パルク・デ・フランスで、もう一度サポーターの目を見て、きちんとお別れを告げることができたらと思っています。もし、それが叶わなかったとしても、皆さんのサポートと愛情は僕にとってかけがえのないものであり、決して忘れることはないよ。あのときの感動、魔法のような夜、そして僕を歓迎してくれた皆さんとの思い出は、いつまでも心に残り続けるだろう」

「そして、僕の第二の家族であるチームメイトへ。共に戦った全ての瞬間、笑いあった瞬間、共に経験した全ての時間にありがとうと言いたい。みんなは、いつまでも僕の兄弟だ」

「このクラブでプレーし、この街で生活したことは、僕にとってこの上ない栄誉だった。ありがとうパリ」

【投稿】ドンナルンマが声明「この上ない栄誉だった。ありがとうパリ」