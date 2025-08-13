観光ができる牧場では、牧場直送のミルクを使ったアイスクリームを提供しています。市販のアイスクリームとは異なる、フレッシュ感あふれる濃厚アイスは絶品ですね。今回は、週末のお出かけの参考になるよう、「絶品ミルクアイスが楽しめる関東近郊の牧場」をピックアップしてみました。



暑い夏においしい絶品ミルクアイス！

※写真は榎本牧場のアイスクリーム

『服部牧場』（神奈川県愛川町）

神奈川県の北部、愛甲郡愛川町にある県内随一の広さを誇る牧場です。牧場敷地内にある『アイス工房 カサリンガ』では、牧場で取れた牛乳と生クリームを使ったイタリアンジェラートを販売。さまざまなフレーバーがありますが、まずは濃厚な味わいで人気の「リッチミルク」がお勧めです。他にもソーセージ工房や季節の花が咲く庭園など、見どころがたくさんあるのも本牧場の魅力です。

⇒『服部牧場』オフィシャルサイト

https://kanagawa-hattoribokujou.com/

『よこすか関口牧場』（神奈川県横須賀市）

知る人ぞ知る「絶品ミルクアイス」が食べられるのが、横須賀市の山側にある『よこすか関口牧場』です。名物は同牧場産の濃厚ミルクを使った「5段巻きのソフトクリーム」。高く盛り盛りになったソフトクリームはインパクト抜群。つい写真を撮りたくなりますが、気温が高い日は溶けてしまわないよう注意です。

住所：〒240-0101 神奈川県横須賀市長坂4丁目13-55

電話番号：046-856-4894

『那須高原りんどう湖ファミリー牧場』（栃木県那須町）

栃木県那須町のりんどう湖にある、牧場をメインとしたテーマパークです。園内にある「みどりちゃんのジャージーミルク館」では、牧場直送のロイヤルジャージー牛乳を使用した濃厚ソフトクリームが食べられます。他にも、ジャージー牛乳を使ったみそラーメン、オムカレーも人気。乳しぼり、乗馬といった牧場体験だけでなく、ペダルカート、迷路などのアトラクションもあるので1日楽しめます。

⇒『那須高原りんどう湖ファミリー牧場』

https://www.rindo.co.jp/

『榎本牧場』（埼玉県上尾市）

埼玉県上尾市の荒川沿いにある牧場で、併設の販売所で新鮮な牛乳を使ったジェラートやヨーグルト、パンを販売しています。ジェラートは低温殺菌した牛乳をたっぷり使用しており、牛乳の風味やコクといった素材のおいしさを感じることができる逸品。抹茶やチョコレート、イチゴなどさまざまなフレーバーもあります。また、香料、保存料ゼロのヨーグルトもお勧めです。

⇒『榎本牧場』

http://www.enoboku.com/

『加藤牧場』（埼玉県日高市）

埼玉県西部の日高市にある『加藤牧場』では、同牧場産の牛乳を使ったソフトクリーム、ジェラートが食べられます。特に人気なのが『加藤牧場』を有名にするきっかけになったジェラート。ジェラートのフレーバーは複数用意されていますが、中でもお勧めなのが「しぼりたてミルク」です。牛乳そのもの「素朴な甘み」が楽しめます。また、ソフトクリームの上に特製「ミルクジャム」を掛けた「生ミルクキャラメルソフト」も絶品です。

⇒『加藤牧場』

https://www.baffi.ne.jp/

解決!!「絶品ミルクアイスが有名な牧場」

「絶品ミルクアイスが楽しめる関東近郊の牧場」をご紹介しました。フレッシュな牛乳を使ったアイスクリームは牛乳本来の味が楽しめます。牧場それぞれで味わいが異なるので、食べ比べてみるのもお勧め。暑い夏には、ぜひ今回紹介した牧場で絶品アイスを食べてみてください！

文：大西トタン＠ｄｃｐ

編集：学生の窓口編集部

