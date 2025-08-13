ユージ「免許」取得後“初めての1人運転”で緊張した瞬間とは？「今では毎日運転していますけどね」

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

今回の放送では、50代男性リスナーから届いた“初ドライブ”の思い出メッセージを紹介しました。

この季節になると、免許を取って初めて海までドライブしたときのことを思い出します。あのとき車内で流していたKUWATA BANDの「BAN BAN BAN」を聴くと、慣れない運転のドキドキとワクワクがよみがえります。

桑田佳祐さん率いるKUWATA BANDが1986年に発表した同曲。近年では綾瀬はるかさんが出演するCM曲としても再注目されました。

そして話題は「免許取りたての運転エピソード」に。パーソナリティの吉田は「免許センターに親が迎えにきてくれて、そこから私が運転して帰ることになったのですが、母が助手席で『危ない！』『やめて!!』などと言うので、思わず『ちょっと静かにして！』とケンカになった思い出があります」と笑顔で回想。

同じくパーソナリティのユージも「（初心者が運転する車の助手席に乗っている）隣の人がドキドキするのはわかるけど、こちらも緊張しているので、落ち着いてほしいんですよね。でも、向こうも経験値があるからアドバイスをくれるんだけどね」とコメント。

一方、ユージは「初めて一人で高速道路に乗ったときが一番緊張した。特に合流の瞬間はドキドキする」と振り返り、「今では毎日運転していますけどね」と運転歴の長さを実感していました。

