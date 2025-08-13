エヴァートンは12日、マンチェスター・シティからイングランド代表FWジャック・グリーリッシュをレンタル移籍で獲得したことを発表した。

クラブは、2025－26シーズンのレンタル移籍での加入と背番号「18」を着用することを発表。なお、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は「5000万ポンド（約99億円）の買い取りオプションが付帯する」と報じている。

グリーリッシュはエヴァートン加入を受けて、以下のようにコメントを出している。

「エヴァートンと契約ができてとてもうれしい。ここは素晴らしいクラブで素晴らしいファンもいる。（デイヴィッド・モイーズ）監督と話した時、自分が行きたい場所は一つしかないと感じたんだ」

「SNSでは、エヴァートンファンからたくさんのメッセージが届いたのも、エヴァートンを選んだ一つの理由だ。ファンのみんな、これまでのたくさんのメッセージに感謝しているよ。たくさんの愛とサポートもありがとう。これから恩返しができればと思っているし、きっとそうなると思う」

現在29歳のグリーリッシュは、アストン・ヴィラの下部組織出身で、2012年3月にトップチームデビューを飾った。2013－14シーズンはノッツ・カウンティへレンタルすると、翌シーズンに復帰。徐々に頭角を現し始めると、2017－18シーズンから背番号「10」をつけ、2018－19シーズンには3季チャンピオンシップ（イングランド2部）に沈んでいたクラブのプレミアリーグ昇格に貢献した。

2021年夏、当時の英国人史上最高額となる1億ポンド（約198億円）でマンチェスター・シティに完全移籍を果たしたが、期待値ほどのパフォーマンスを披露できず、昨シーズンは序列が低下。FIFAクラブワールドカップ2025では招集外となり、今夏の退団の可能性が浮上していた。