日本テレビ系バラエティ特番『クイズタイムリープ』が、20日(19:00～)に初のゴールデンタイムで放送される。

現代の出演者がAI技術を駆使して名クイズ番組にタイムリープし、“放送当時のスタジオ出演者”に挑む同番組。最新技術とノスタルジーの融合が大きな話題となり、昨年8月に放送された第1弾がギャラクシー賞の月間賞を受賞した。

今回は、1988年にスタートし、ミリオンスロットが話題だった『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』。90年にスタートし、最高世帯視聴率31.6％(ビデオリサーチ調べ・関東地区)をマークした『マジカル頭脳パワー!!』。77年にスタートし、「クイズ王」という称号を生んた『アメリカ横断ウルトラクイズ』。そして83年にスタートし、今もなお高校生たちがしのぎを削る『高校生クイズ』にタイムリープする。

放送当時の板東英二や山城新伍さんとの掛け合いにスタジオゲストは大興奮。前回、チームの勝利に貢献した阿部亮平(Snow Man)は、今回も活躍するのか。そして初参戦のダイアン・津田篤宏は、当時のクイズ番組にタジタジになる。

出演は、ヒロミ、劇団ひとり、YOU、阿部亮平(Snow Man)、村重杏奈、津田篤宏(ダイアン)、羽鳥慎一、ヒコロヒー。

