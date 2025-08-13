杏林製薬が、全国で約300万人以上いると推定されている「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」の影響や原因、咳過敏症の重要性について解説している。

長引く咳は仕事や日常生活でストレスを感じる場面も

「咳嗽(がいそう)」とは専門用語で、咳のことを指す。同社によると、咳は、体内から異物やウイルス・細菌などを出すための重要な反射だが、多くは風邪などの感染症が原因で3～8週間以内に治まることが多いという。しかし、8週間以上長引く咳は「慢性咳嗽」と呼ばれ、感染症以外の病気が原因であることが多いと考えられているとのこと。

長引く咳(慢性咳嗽)には、さまざまな病気が隠れている可能性があり、同社では代表的なものとして、ぜん息をはじめとする呼吸器の病気、鼻・のど・消化器・神経の病気などを挙げている。また、複数の病気が合併している可能性もあるとのこと。

慢性咳嗽の原因となる病気とは

同社は、長引く咳の症状を抱えているビジネスパーソンを対象に実施した海外の調査結果についても紹介した。咳によって仕事のパフォーマンスがどのくらい下がったか尋ねたところ、平均は30.3%だったという。症状がひどくなると、咳で夜も眠れない状況に陥ったり、公共交通機関などで周囲の目が気になり過度なストレスにつながる可能性もあることを指摘している。

ビジネスパーソンの慢性咳嗽患者の仕事での生産性損失率

長引く咳の症状を抱える人が、咳が抑えられなくなる誘因としては、「煙」(79%)、「会話」(72%)、「冷気」(67%)などが挙げられる。「香水」という回答も61%と多かった。このようなわずかな刺激でも、神経が過敏になって咳が止まらないことを「咳過敏症」といい、慢性咳嗽の隠れた要因である可能性があるという。「咳過敏症」の患者は、「常に喉のイガイガ感やかゆさ」を感じていることも特徴とのこと。

主な咳の誘因

同社によると、2025年に改訂された「咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2版2025」では、「咳過敏症」の重要性が初めて明記されたという。長引く咳に悩んでいたら、まずは一度医療機関を受診することをすすめており、受診のめやすになる「慢性咳嗽チェックリスト」も公開した。

チェックリストを監修した近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科学講座主任教授松本久子氏によると、3つ以上当てはまる場合は、「慢性咳嗽」の可能性があり、自己判断せず、早めに医療機関へ相談した方がよいという。1～2個だけでも気になる症状がある場合は、無理に我慢せず、体のサインを見逃さないことが大切とのこと。