150キロ超えの剛腕、魔球を操るサウスポーなど多数！　大会8日目の注目選…

第107回全国高等学校野球選手権大会が開幕し、地方大会を勝ち抜いた全49代表校が全国の頂点を目指して激突する。本日の大会8日目は3試合が予定されている。ここでは、大会8日目の注目選手を紹介する。

石垣元気（健大高崎）

今大会最注目の右腕が、健大高崎（群馬）の石垣元気（3年）だ。最速は150キロを超え、プロからも注目を浴びる存在だ。

昨年の選抜甲子園では、左腕・佐藤龍月（3年）とともに左右の2枚看板を形成し、優勝に貢献した。

今夏の群馬大会では2試合の登板ながらも。5イニングを投げて被安打0、8奪三振という抜群の安定感を誇った。

入学時から注目されていた剛腕は、最後の夏で打者を圧倒する投球を見せられるか。

石垣を擁する健大高崎は、第1試合で昨夏の覇者・京都国際（京都）と激突する。

佐藤龍月（健大高崎）

健大高崎（群馬）の左のエース・佐藤龍月（3年）だ。

昨年の選抜甲子園では22イニング無失点の投球を見せ、大会制覇の立役者となった。しかし、同年の夏に左肘の手術を受け、今春の選抜甲子園ではマウンド立てなかった。

その中で迎えた今夏の群馬大会では、2試合に登板。合計3イニングを無失点に抑えた。

今夏、甲子園のマウンドに立つことはあるのだろうか。期待は高まるばかりだ。

西村一毅（京都国際）

夏連覇をに挑む京都国際（京都）の最注目は、エース左腕の西村一毅（3年）だ。

昨夏の甲子園では中崎琉生（現：国学院大）とともに、2枚看板を形成。当時、西村は2年生ながらも2完封を記録し、チームの甲子園制覇に大きく貢献した。

今夏の京都大会では、34イニングを投げて45奪三振をマーク。チームを2年連続の甲子園に導いた。

魔球・チェンジアップを武器に、チームを夏2連覇に導けるか。西村を擁する京都国際は、第1試合で昨年の選抜王者・健大高崎（群馬）と対戦する。

清水詩太（京都国際）

京都国際（京都）の清水詩太（3年）は、昨夏の甲子園優勝を経験している注目の内野手だ。

昨夏の甲子園では、打率は.208（24打数5安打）ながらも全試合にスタメン出場した。

今夏の京都大会では、5試合に出場して打率.471（17打数8安打）、1本塁打、6打点をマーク。準々決勝以降は4番打者として出場した。

帰ってきた聖地で、さらに進化した姿を見せたい。

坂本慎太郎（関東第一）

関東第一（東東京）の坂本慎太郎（3年）は、U‐18日本代表候補にも入っている二刀流だ。

昨夏の甲子園では、主に左翼手として出場。同大会では打率.173（17打数3安打）に終わったが、三振数はわずか1つだった。

今夏の東東京大会では、全7試合の出場で打率.556（27打数15安打）、2本塁打、8打点。投げては36イニングを投げて36奪三振を奪うなど、投打で活躍を見せた。

京都国際（京都）に敗れた昨夏の甲子園決勝では、最後の打者になった坂本。今夏の甲子園では、チームを全国制覇へと導く存在となりたい。

坂本を擁する関東第一は、第2試合で中越（新潟）と対戦する。

早瀬朔（神村学園）

神村学園のエース右腕・早瀬朔（3年）は、今大会注目投手の一人だ。

昨夏の甲子園3回戦・岡山学芸館（岡山）との試合では、9回1失点完投。準々決勝の大社（島根）戦では、6回からリリーフ登板し、無失点に抑える好投を見せた。

だが、今夏の鹿児島大会準決勝では、2回2/3を投げて2失点で降板。悔しいマウンドも経験した。

今大会では、チームを上位へと導く投球に期待だ。早瀬を擁する神村学園は、第3試合で創成館（長崎）と対戦する。

今岡拓夢（神村学園）

今岡拓夢（神村学園）は、1年夏から甲子園を経験している内野手だ。1年夏、2年春・夏、3年夏と、今回が4度目の甲子園となる。

昨夏の甲子園でチームは2年連続の4強入りを果たしたが、今岡は打率.238（21打数5安打）と実力を発揮できなかった。

それでも、今夏の鹿児島大会では全5試合の出場で打率.455（22打数10安打）、6打点をマーク。チームの甲子園出場に貢献した。

悲願の全国制覇のために、チームを救う打撃を見せたい。

