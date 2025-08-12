「最高の組み合わせを目に収めることができて幸せでした！」乃木坂46井上和の家にやってきた“先輩メンバー”とは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。8月6日（水）の放送では、乃木坂46のニューシングル「Same numbers」の通常盤に収録されている楽曲「君と猫」について語りました。井上：今回は、7月30日（水）にリリースされた39枚目のシングル「Same numbers」の通常盤に収録されている楽曲「君と猫」について、いろいろお話をしていこうと思います！ この楽曲は私、井上和と一ノ瀬美空、田村真佑さん、松尾美佑さん、吉田綾乃クリスティーさんの5名によるニューユニットならぬ“にゃー”ユニットでございます（笑）。猫ネームはですね、私は井上にゃぎで、一ノ瀬みーにゃん、田村まゆにゃん、松尾にゃん……あの、松尾さんだけお名前が消えてません（笑）？ “松尾みゆにゃん”とかでも全然いいじゃないですか。なんで“松尾にゃん”なんだろう？ って（笑）。そして、吉田あにゃのクリスティーさん。絶対“あにゃの”って言えないんですよね、“あにゃにょ”って言っちゃいます（笑）。井上：この曲は（音程が）ちょっと低いんですよ。頭のAメロとかもすごく低くて、私が歌い出しをやらせていただいているんですけど、よく聴いてくれたら分かると思うんですけど、低い声と高い声の2つ入っていて、それがすごくエモいというか。最初の仮音源が届いたときは低いメロディーしかなかったんですけど、1オクターブ上のメロディーが入ることによって、すごく素敵なバランスになっているなって感じます。レコーディングも楽しくやらせていただきましたし、この曲めっちゃ好きなんですよ！ とても素敵な楽曲をいただけてうれしいです。井上：ちなみに、松尾にゃんさんといえば、いつかの「乃木坂LOCKS!」で「私の家に来てほしい！」って呼びかけたことがあったんです。その回を聴いてくださった方もいるかと思うんですけど、正直、望み薄かと思いながらお誘いしたら……なんと、このあいだ来てくださいました！ しかも、松尾さんと田村のまゆたんさんのお2人で!! 長いあいだ一緒にお話をしたり、ご飯を食べたりして過ごしました～。また、この話をまゆたんさんと松尾さんがやられているラジオ「ベルク presents 乃木坂46の乃木坂に相談だ！」（TOKYO FM）でもちょっと話してくださって、それもうれしかったですし、私は（飼っている）猫ちゃんと松尾さん、まゆたんさんという最高の組み合わせを目に収めることができて幸せでした！身にならない話もした気がするけど、松尾さんからもいろんなお話が聞けて“本当に面白い方だな～”って思ったし、いろいろなことを見てくださっている方なので、お話をしているうちに“私ももっと頑張ろう！”って思いました。すごく楽しかったです！――ここで「君と猫」（乃木坂46）をオンエア♪井上：いやぁ、改めて聴いてもすごく好きな曲ですね！ サビが頭から離れないんですよ〜。最初に（仮音源を）いただいて聴いたときから“私の好きな曲だぞ！”と思っていたんですけど、メンバーの声で聴くと、より猫っぽいかわいらしさもあって好きです。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info