“秋のヨーロッパ”を満喫！“究極のオールインクルーシブサービス”を堪能できる「クルーズ旅」とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。8月9日（土）の放送は、リージェント セブンシーズクルーズ ジェネラルマネージャー（日本）の栗原宗利（くりはら・むねとし）さんをお迎えして、リージェント・セブンシーズ・クルーズならではの特徴やオススメのクルーズ旅を伺いました。

佐原： おはようございます、ビズスタ編集長の佐原です。今回は“クルーズツアー”をピックアップ。今後の旅の予定に組み込みたくなるような情報を栗原さんに伺います。

栗原：リージェント・セブンシーズ・クルーズは“究極のオールインクルーシブ”をコンセプトにしたウルトララグジュアリー船で、世界の超富裕層に愛されているクルーズ船です。オールインクルーシブ（の料金）には、船内での多彩な美食はもちろん、高級ワインやプレミアムスピリッツを含むアルコールのお飲み物のほか、エンターテインメント、チップ、Wi-Fi、寄港地観光の費用まですべて含まれていますので、フランス料理、イタリア料理、アジア料理、ステーキハウスまで、自慢の食事と一流のワインが、追加料金やカバーチャージなしでお楽しみいただけます。

今回ピックアップするツアーは、リージェント・セブンシーズ・クルーズの6隻のなかでも特に人気がある「セブンシーズ・グランデュアーで航く“西地中海クルーズ”」。2026年10月9日（金・現地時間）にリスボン（ポルトガル）から出発し、マルタ島を目的地とした11泊の旅です。

セブンシーズ・グランデュアーは、クルーズ界最大の船内のゆとりを誇り、500万ドル以上を掛けて収集した絵画やイースターエッグのオブジェなど、アートも楽しめるのが特徴です。客室はすべてプライベート・バルコニー付きのスイートです。世界最高峰のラグジュアリー船による究極のオールインクルーシブサービスを昼夜を問わず存分にお楽しみいただけます。

ツアーでは、見どころ満載のスペイン南部・アンダルシア地方にあるマラガで１泊停泊しますので、マラガをたっぷり満喫できます。さらに、イタリア・サルデーニャ島やシチリア島という希少なコースを巡りますので、秋のヨーロッパの美しさを満喫いただけるクルーズです。ぜひあなたも、世界の超富裕層に愛されている世界最高峰の洋上の世界を満喫してみませんか？ ツアーの詳細はiCruise（アイ・クルーズ）のWebサイトをご覧ください。

