フルマラソン“3時間切り”、25回目の“気象予報士試験”…あなたが今「挑戦していること」教えて！

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月11日（月・祝）の放送では、みなさんが“挑戦していること”をシェアしました。

世の中をザワザワさせているニュース“ザワニュー”のなかから気になるものをピックアップする「スピークアップ」。この日のテーマは“今、あなたが挑んでいる「高い山」教えて！”。リスナーの皆さんから、いま挑戦していることを伺いました。

◆“サブ3”達成を目指して

「私の高い山は“サブ3（フルマラソンを3時間以内で走ること）”です。ダレハナが始まった（2020年10月）頃からジョギングを始め、4年前にチャレンジしたフルマラソンは4時間24分でゴール。そして、今年に開催された大阪マラソン2025では3時間14分までタイムを縮めました。酷暑のなかですが、“サブ3”達成のためにダレハナを聴きながら頑張って走ります」

このメッセージに、れなちは「この時期に走っている人は本当にすごい！」と感動しつつ「くれぐれも熱中症には気をつけてください」とリスナーを案じていました。

◆定年までには叶えたい

「自分が挑んでいるとてつもなく高い山は『二級小型船舶操縦士』です。もう4回も試験に落ちています。普段から船に乗っているわけではないので、合格するのは難しいかもしれませんが、自分の船で沖縄県まで行くことが夢なので頑張ります。定年までには叶えたい！」

「船を持っている人は憧れます」とれなち。さらに「“趣味で”というところもいいな〜。第二の人生感がありますよね」とコメントしました。

◆24回不合格……それでも諦めない！

「私が挑んでいるのは『気象予報士試験』です。これまで24回不合格……それでも諦められないので、今年も8月24日（日）におこなわれる試験に挑みます。今週は会社が休みなので、しっかり勉強できそうです」

リスナーの不撓不屈の精神に感動したれなちは、「気象予報士の合格率って“約5％”と聞きますし、本当に難関だと思います。夢に向かって頑張るあなたの姿はかっこいい！ 応援しています!!」とエールを送りました。

◆がんを乗り越え、娘との約束を果たすときが…

「今度、富士登山に行ってきます。昨年にがんが見つかり、そのときは“これまでか……”と思いましたが、そこから復活することができたので、娘とした『一緒に富士山に登る』という約束を果たそうと思います。頑張ってきます！」

このメッセージに「お子さんとの約束を成し遂げにいくということで、いい思い出になりそうですね」と感慨深げに語るれなち。そして「（登山当日は）天気に恵まれるといいですね、くれぐれも安全に気をつけていってらっしゃい！」と呼びかけていました。

