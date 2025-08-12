観に行くときは“平日のレイトショー”、席選びの基準は“利き目”…私の「映画館」エピソード

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月5日（火）の放送は、リスナーのみんなと“映画館”にまつわるエピソードをシェアしました。世の中をザワザワさせているニュース“ザワニュー”のなかから気になるものをピックアップする「スピークアップ」。この日のテーマは“映画館の話をしよう”。リスナーの皆さんから、映画館にまつわるメッセージを募集しました。ここでは、その一部を紹介します。＜リスナーからのメッセージ＞「僕が映画を観に行く時間帯は、平日のレイトショーがほとんどです。人が少ないことが多く、ちょっとした貸し切り感を味わうことができますし、通常より安く観ることができるので、個人的には一石二鳥です」このメッセージに、れなちは「レイトショーだと、映画館によっては金額が下がったりしますよね。“貸し切り感”も分かります」とうなずきます。＜リスナーからのメッセージ＞「週2回のペースで映画館に通っています。特に“座席選び”は自分なりのこだわりがあり、なかでもオススメなのは“利き目”を意識した席選びです。私の場合は右が利き目なので、スクリーンに向かって左寄り（右目がスクリーン中央にくるような位置）に座ることを意識しています。ぜひ一度試してみてください！」この提案に、れなちは「利き目を意識した席選びはしたことがなかったなぁ。人によって利き目も違うでしょうからね」と感心します。＜リスナーからのメッセージ＞「気になっている女の子を映画デートに誘うことに成功しました！ 夏休みは一切会う予定がなかったのですが、ダメ元で誘ったところ快くOKしてもいました。しかも、女の子側から『これが観たいんだ～』とリクエストも！“こんなにトントン拍子でいいんですか!?”と少し怖くなっています。その子とは好みがいろいろ合うので、これから物怖じせずにどんどん誘って、さらに仲を深めていきたい！ そんな、大学最後の夏です」この甘酸っぱいメッセージに、れなちは「彼女側から（映画を）リクエストされるって……何の作品だろう？」と気になりつつ、「映画は観終わった後に（作品について）しゃべれるし、盛り上がれるからいいですよね。しかも、リクエストまでくれるって、いいじゃないですか！ たぶん彼女も結構緊張したと思いますよ。それに『いろいろ好みが合っている』っていうのもいいですね！」と声を弾ませていました。＜リスナーからのメッセージ＞「私は出張が多い仕事をしているため、時間があれば、出張先の映画館に行って映画を観ています。現在はシネコン形式の映画館が多いですが、地域によっては昔ながらのノスタルジックな映画館も残っていて、そこでちょっと古い作品を観賞すると得した気分になります。座席が古いためか座布団が敷いてあった愛媛の映画館や、人の頭ぐらいの高さに投影機があったせいで、ホラー映画の緊迫したシーンで、スクリーンに投影機の前に立ってしまった客の人影が映り、作品の意図とは違うタイミングでビビッてしまった名古屋の映画館など、思い出もいろいろあります」このエピソードに「投影機の位置が……（笑）。シネコン形式の映画館ではあまり経験しないですね（笑）」と名古屋の映画館の話がツボにハマった様子のれなちでした。＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55パーソナリティ：山崎怜奈番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/番組公式X：@darehanaTFM