ニッチェ近藤「相方は本当に女優さんになりたかった人なので…」コンビ2人とも“役者志望”だった!?

◆実はニッチェは2人とも“役者志望”だった!?

丸山：相方の江上敬子（えのうえ・けいこ）さんと、ニッチェはいつ結成したんですか？

近藤：たぶん2005年ぐらいだと思います。

丸山：お2人とも昔から知り合い？

近藤：日本映画学校（現：日本映画大学）という専門学校がありまして。そこに、高校を卒業した江上と20歳になる年の私が入るんです。（当時の日本映画学校には）俳優科と映像科というのがあって、俳優科に2人とも入って。

丸山：えっ!? まったく違う方向から（お笑いの世界に）きたの？

近藤：はい。今村昌平（いまむら・しょうへい）監督が作られた学校で、先輩にはウッチャンナンチャンさんとか、出川哲朗さんが卒業された横浜放送映画専門学院から名前が変わったバージョンで。

丸山：なるほど。

近藤：なぜこうも芸人さんが輩出されるのかというと、俳優科に漫才実習というのがあるんです。

丸山：ほぉ！

近藤：それは、今村昌平監督が「漫才っていうのはお芝居だ」と。「（漫才も）即興芝居なんだから、これもカリキュラムに入れよう」ってことで、みんな嘘でもいいから漫才コンビを組んでネタを発表するんです。

丸山：へぇ～！

近藤：そのカリキュラムを2～3ヵ月ぐらいみっちりやるんですけど、それで良かったのがウッチャンナンチャンさんからの流れもあり、マセキ芸能社所属のプロの芸人さんたちと一緒にライブができるよみたいな特典があったりして。

丸山：結局、俳優じゃなくて、そっちに行っちゃったの？

近藤：3年制の学校だったんですけど、進路相談のときにみんな（一人ひとり）バラバラで呼ばれるのに、我々だけはコンビで呼ばれて「何でだろうね？」って行ってみたら、「お前たちはお笑い芸人になったほうがいい」って言われたんです。

丸山：じゃあ、若い頃に目指してたものと、まったく路線が……。

近藤：まったく違います。

丸山：近藤さんは、何を目指してたんですか？

近藤：私は、面白い人ですね（笑）。

丸山：確かに、面白い人ですね。そこは間違ってないから（笑）。じゃあ、（お笑いの世界は）合ってたじゃないですか。

近藤：別にそんな変ではない（苦笑）。人として魅力的な人になりたかっただけなので。

丸山：それで、江上さんと一緒にニッチェというコンビを組んでしまったの？

近藤：江上は、本当に女優さんになりたかった人なので、ずっと「（お笑いは）やりたくない！」って言ってた（笑）。でも、先生がすごい説得してくださって。私はもう何を考えていいかも分かんないから、「江上がやるんだったらやります」って丸投げして。

丸山：なるほどね。

近藤：で、先生は「江上は『女優さんになりたい』って言うけれども、お芝居の仕事っていうのは、売れた先にあるよ。芸人さんって、いろんな仕事するよ」みたいな話をしてくださって。

丸山：うん。

近藤：（先生が）「20年後に、役者としてちょっとご飯食べれてるのと、10年後に芸人としてめちゃめちゃご飯食べれてるのと、どっちがいい？」って言ったら「そりゃあ、10年後のほうがいいです」って。そしたら「やるべきだ」と。

丸山：大成功じゃないですか。

近藤：先生がマジで天才だったんですよ（笑）。

丸山：そうですよね。それでいまに至ってるという……ナイスエピソードですね。だって、その二股を間違っちゃってたら、（いま）どうなってたか分かんなかったですよね。

近藤：でも、本当に役者さんをやりたい人は、20年後に（俳優として）ちょっとご飯を食べれてるほうを選ぶんですけど、「君たちは、たぶんそれじゃない。人気者になってお金を稼ぎたいんでしょ？」って。

丸山：そう誘導してくれた先生はすごいですね。感謝ですね。

近藤：そうなんですよ。

