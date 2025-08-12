吉田明世「家に1人しかいないはずなのに、ガサガサ音がして…」コロナ禍で思わず叫び声をあげた“ほっこり”エピソードを明かす

8月6日（水）の放送では、リスナーからの“昆虫との触れ合い”に関するメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
先日、山に登ったらカブトムシとクワガタを見つけました。ユージさん、吉田さんは素手で昆虫を捕まえることができますか？（大阪府在住・50代男性）
＊
このメッセージにユージは「できます！ 親になって子どもと接するうちに、また触れるようになった」と答え、吉田も「できるようになりました！」と回答。
さらに吉田は、コロナ禍で番組がリモート収録になった際、自宅で子どもが飼育していたカブトムシが虫かごから脱走したエピソードを披露。幼虫から成虫になったカブトムシが自ら蓋を開けて、本能的に明るい窓際に向かって歩いていたと言い、「家に1人しかいないはずなのにガサガサ音がして……。そこで初めてカブトムシの成虫と対面しました。でも、心を無にすると、なんでも触れますよね」とコメント。
これにユージは「そのときのこと覚えているよ！ リモート打ち合わせのときに、吉田さんがなんか急に『ギャー！』とか言い始めて。『どうしたの？』って聞いたら、『カブトムシが脱走したんで、ちょっと待っててください！』とか言って（笑）」と振り返ります。
続けて「僕は大人になってからの昆虫との思い出は、娘と一緒にカブトムシ展に行って、体中にカブトムシやクワガタをつけて歩いたこともある」と笑顔で話し、大人になっても昆虫と触れ合える喜びを共有していました。
