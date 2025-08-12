Mrs. GREEN APPLE大森元貴「朝ドラ『あんぱん』に私、ついに登場しまして！」今週は“いせたくや”大活躍週!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月11日（月・祝）の放送では、大森が「いせたくや」役で出演するNHK連続テレビ小説「あんぱん」と、そのスペシャルステージがおこなわれたNHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 ～あなたに贈ろう 希望の歌～」（8月9日（土）19:30～20:55、22:00～22:50）などについて語りました。大森：そして、朝ドラ「あんぱん」に私、ついに登場しまして！若井：そうですよー！ 登場しましたね!!大森：で、もっと言うと、今週結構たくや大活躍週ですから！

— 朝ドラ「あんぱん」公式 （@asadora_nhk） August 10, 2025大森：9日には「MUSIC GIFT 2025 ～あなたに贈ろう 希望の歌～」も出まして。原（菜乃華）さん、（「あんぱん」の）“メイコ”と「東京ブギウギ」を歌って！ 我々は（ミセスの楽曲）「ケセラセラ」と「Soranji」を歌わせていただきました！ ありがとうございました～！

番組では他にも、7月26日（土）、27日（日）に開催されたミセスのアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55