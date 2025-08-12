ユージ 映画『国宝』は「ここまでブームになる前に観られたのは誇り。本当にすごかった！ もう１回観たい!!」

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

今回の放送では、ユージが“イチオシ”として当番組でも紹介してきた映画『国宝』を鑑賞したというリスナーからのメッセージを紹介しました。

現在、大ヒット公開中の吉沢亮さん主演の映画「国宝」。配給元の東宝は8月12日、11日までの公開67日間で観客動員677万人、興行収入95.3億円を突破した発表しました。

李相日（リ・サンイル）監督が映画「悪人」「怒り」に続いて吉田修一さんの小説を映画化した同作。歌舞伎の女形の世界を描き、任侠の家に生まれながらも歌舞伎役者の家に引き取られて芸の道に人生を捧げた主人公の激動の人生を描いた人間ドラマです。

主人公・立花喜久雄を演じたのが吉沢亮さん。喜久雄のライバルとなる歌舞伎名門の御曹司・大垣俊介を横浜流星さんが演じています。

先日、ユージさんもオススメしている映画「国宝」を観てきました！ 主人公2人が運命に翻弄されるストーリーに引き込まれ、3時間があっという間に過ぎました。トイレも大丈夫でした！ 何より映画の艶やかさが素晴らしかったです。「もう一度観たい！」と思い、原作本まで注文してしまいました。久々にいい映画に出会えました。

パーソナリティのユージは「そう言ってもらえると本当にうれしいです！」と笑顔でコメント。しかし、パーソナリティの吉田は「ユージさん、何も制作に関わっていないですからね！ 観たっていうだけです（笑）」とからかいつつ、「私も早く観たいのですが、3時間という長さもあり……9月ぐらいまでには観られたらと思います」とコメント。

するとユージは、「俺はここまでブームになる前に観られたのは誇り。本当にすごかった！ 本当にもう１回観たい!! 何で吉田さんは観てないのよー？」とツッコむと、「時間がなくて観られない人もいるんですから、そういう人にも寄り添って（笑）」とツッコミを返し、スタジオは笑いに包まれました。

