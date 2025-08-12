大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ西地区で首位を維持しているが、サンディエゴ・パドレスの追い上げにあっている。パドレスはトレード期限に積極的な補強を見せており、パドレスOBのキャメロン・メイビン氏が行方に言及した。米メディア『フライアーズ・オン・ベース』のコリン・キーン記者が報じている。

メイビン氏は「試合を5回までに短縮できるのがパドレスの強みだ。誰かがピンチになれば、すぐに別の投手に交代できる。補強した選手たちも素晴らしい。守備も良くなったし、先発ローテーションも現状ではドジャースより上だと思う」と自信を見せた。

パドレスはオールスターゲーム後、12勝7敗と好調で直近10試合では8勝を記録し、8勝10敗と苦しむドジャースを追い詰めている。今季のトレード期限では、A.J.プレラー球団社長が大胆な補強を敢行し、メーソン・ミラー投手とJP・シアーズ投手を獲得するため、トッププロスペクト4選手を放出した。

大幅に戦力を強化したパドレスについてキーン氏は「パドレスのフロントは勝つ姿勢を明確にした。プレラー氏はパドレスの弱点を補強するだけでなく、強みだったブルペンをさらに強化した。ミラーが加わったことで、パドレスのブルペンはすでにMLBで最高レベルに達しているだろう」と言及した。

