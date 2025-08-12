日本代表FW南野拓実が所属するモナコが、ニューカッスルに所属する元イングランド代表DFキーラン・トリッピアーに関心を示しているようだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』が11日に報じている。

現在34歳のトリッピアーはマンチェスター・シティのアカデミー育ちで、2015年夏に加入したトッテナム・ホットスパーで頭角を現す。当初はイングランド代表DFカイル・ウォーカー（現：バーンリー）のバックアップという立ち位置だったが、同選手がマンチェスター・シティへ完全移籍した2017－18シーズン以降は右サイドバックの主力として名を馳せ、2018－19シーズンのチャンピオンズリーグ （CL）決勝進出にも貢献。同クラブ在籍期間内にイングランド代表デビューも飾った。2019年夏に加わったアトレティコ・マドリードでは、在籍2年目にラ・リーガ優勝を経験。在籍した2年半で公式戦通算86試合のピッチに立つなど活躍を続け、2022年冬にニューカッスルの一員となった。

ニューカッスルではケガの影響で出遅れながら、2年目からは腕章も託されるなど中心選手に君臨していたが、昨季はイングランド代表DFティノ・リヴラメントの台頭もあって出番が減少。このような状況を受けて、今夏にも退団の噂が浮上しており、今回の報道によると、モナコが関心を示しているという。

来季のCL出場権を手にしているモナコは、今夏にバルセロナからスペイン人FWアンス・ファティ、バイエルンから元イングランド代表DFエリック・ダイアー、レヴァークーゼンからフィンランド代表GKルーカス・フラデツキー、そしてフリーだった元フランス代表MFポール・ポグバら、欧州第一線での経験が豊富な実力者を補強。彼らに続いて、トリッピアー獲得をも打診したようだ。

なお、トリッピアーの出場時間は加入当初と比較して減少しているものの、依然としてクラブやエディ・ハウ監督からの評価は高いと伝えられている。現行契約は2026年6月30日までと、契約のラストイヤーに突入しているが、ニューカッスルとトリッピアーはどのような決断を下すだろうか。