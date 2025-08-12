乃木坂46、HANA、福山雅治、Snow Man…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（8月9日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。8月9日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（8月9日（土）付）を発表しました。先週と変わらず第10位。同曲は7月23日（水）にリリースされた12枚目のシングルで、メンバーの渡辺翔太さんが主演を務める映画「事故物件ゾク 恐い間取り」の主題歌です。初登場！ 同曲は8月6日（水）にリリースされたメジャーセカンドシングルです。ランキング圏外から再登場！ 同曲は7月2日（水）にリリースされた6年ぶりのEP『Sunburst』に収録されています。ランキング圏外から再登場！ 8月9日（土）に開催された長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典では、小学校の児童が同曲を合唱。さらに、同日に放送されたテレビ番組「MUSIC GIFT 2025～あなたに贈ろう 希望の歌～」（NHK）では、福山さんが長崎スタジアムシティHAPPINESS ARENAに集まった約5,000人の合唱隊と一緒に同曲を熱唱しました。初登場！ 同曲は8月8日（金）に公開された「映画 クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の主題歌です。初登場！ ブランデー戦記は、12月5日（金）にバンド初となる海外でのワンマンライブを韓国ソウル・KT&G SANGSANG MADANG LIVE HALLで開催します。先週3位から1ランクダウン↓ 同曲がW主題歌の1つに起用されている「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」は、公開3週目で176.3億円を記録し、邦画・洋画を含めた国内歴代興収ランキングで10位にランクインしています。先週2位から1ランクダウン↓ 「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」W主題歌の1つ。LiSAさんは、9月27日（土）から2026年1月12日（月・祝）まで全国ホールツアー「LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜」の開催が決定しています。先週1位から1ランクダウン↓ 7月16日（水）にリリースされたHANA初めてのラブソングが、3週連続でTOP3にランクイン！そして、今週の第1位は……？先週8位から7ランクアップ↑ 7月30日（水）にリリースされた39枚目のシングルです。乃木坂46は現在「真夏の全国ツアー 2025」を開催中。8月16日（土）、17日（日）は香川県・あなぶきアリーナ香川でおこなわれます。――番組ではほかにも、ゲストパートにシンガーソングライターのFurui Riho（ふるい・りほ）さんが登場。9月7日（日）からスタートするライブツアー「Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-」などについて伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ