「#59」マクラーレンF1 GTRの栄光を祝した特別なコレクション展示を開催｜代官山 蔦屋書店にて

先日octane.jpで紹介した、マクラーレンG1 GTR #59号車のル・マン優勝30周年を記念したスペシャルコレクション。７月にイギリス、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにおいて好評を博した待望のコレクションが、代官山 蔦屋書店 2号館1階 クルマ・バイクフロアで行われる「JET BLACK 59 - MIKIO HASUI PHOTOGRAPHS」で8月23日から展開される。

【画像】写真家・蓮井幹生が現地で捉えたマクラーレンF1 GTR激闘の瞬間を収めた写真集（写真16点）

伝説のスーパーカー「マクラーレン F1 GTR」が1995年のル・マン24時間レースで制してから今年で30周年。今回の代官山 蔦屋書店でのフェアは、写真家・蓮井幹生が現地で捉えた激闘の瞬間を収めた写真集『JET BLACK 59 - MIKIO HASUI PHOTOGRAPHS』を中心とした特別展示となる。

本写真集は、漆黒のボディカラーに徹底的にこだわり、手触りの良いベルベット素材の装丁や特別な加工を施した表紙、そして光の加減で美しく輝く「59」の箔押しなど、細部にまで高級感と重厚感を追求した特別版だ。

伝説のマクラーレンF1 GTRが歩んだ奇跡を豊かな諧調と立体感でとらえたこれらの作品群は、モータースポーツファンはもちろん、写真芸術を愛する人たちの心を揺さぶることだろう。

さらに写真集と日本の精密モデルメーカー「MAKE UP」が「LANZANTE」とタッグを組んで製作した、30周年記念の1/18スケールモデルカーと専用ディスプレイボックスが付属したバージョンも販売されるのも見逃せないポイントだ。

フェア会場では、写真集の展示に加え、蓮井幹生がル・マン現地で撮影した迫力ある写真原版プリントも多数展示、販売される予定となっているほか、GMA T50 グッドウッド限定のゴードンマレーデザイン60周年Tシャツや帽子も販売されるという。

JET BLACK 59 - MIKIO HASUI PHOTOGRAPHS

蔦屋書店 2号館1階 クルマ・バイクフロア

2025年8月23日(土)～9月7日(日)

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/car-bike/49097-0137060809.html