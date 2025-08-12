今日の運勢★8月13日（水）12星座占いランキング第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2025年8月13日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月13日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？今日は、予定通りに物事が進んで気分爽快。やるべきことができると、自信もついてくるようです。恋愛運も良く、憧れの人に近づくチャンスがつかめそう。思いがけない約束ができるかも。テンションが上がるようなことが起こりそう。これまでの努力が実る可能性もあります。家族や恋人と喜びを分かち合うと良いでしょう。何か遠慮していたことがあれば、今日は思いきって伝えてみて。身近にいないタイプの恋愛対象と知り合うかも。いろいろと話してみると、お互いに良い影響を受けるようです。そこから交友関係が広がっていくかも。相手の話をじっくり聞いてみましょう。忘れてしまいたいことから解放されるなど、気持ちが楽になりそうです。悩みなどがあれば打ち明けてみるのも良いでしょう。あなたとは違う視点で、解決の糸口が見つかるかも。今日は、後輩や子どもなど年下と接すると◎ ちょっと生意気な態度を取られてイラッとしてしまうかもしれませんが、まったく違う価値観や行動を目の当たりにすることで、何か吸収できるようです。誰かの幸せに共感したり、一緒にお祝いをしたりすると◎ 良い運気が巡ってくるなどあなたにとってもハッピーが起こりそう。ライバルの活躍を喜ぶことができれば、なお良いでしょう。今日は、パートナーや恋人の機嫌に振り回されてしまうかも。丁寧なコミュニケーションで乗り越えるようにしましょう。買い物がストレス解消になりそうですが、たくさん買いすぎないよう気をつけて。どたばたしやすい日ですが、自然な流れに身を任せるのもアリ。急に行くことになった場所で、懐かしい人と再会するなど心が動かされるようなことがあるかも。寝室を掃除すると運気アップに。今日は、普段とは違う視点を持ってみると◎ 意外な相手に魅力を感じるなど、ときめきもあることでしょう。人との縁を大切にしていくと、自然と振る舞いも穏やかになるようです。心身のメンテナンスをすると◎ 疲れを感じやすいならば、食生活や運動不足が原因かもしれません。何かをする際は家族に協力してもらうなど、1人ではなく誰かと一緒におこなうと良いでしょう。イメージしたことを実行してみると、なんだか想像とは違った結果になりガッカリしてしまうかも。発想を変えて楽しむなど、ちょっとした工夫をすると良いでしょう。今日の出来事から学べることがあるようです。日ごろの疲れが出てしまってマイナスな気分になってしまうかも。気持ちを立て直すには、好きなラジオや動画を楽しんでリフレッシュすると良いかも。面白い話を聞いてクスッと笑っちゃいましょう。内面を磨く時間を持ちましょう。得意なことを伸ばすのも良いですし、読書などもおすすめです。愛情がテーマのものなど、感動的な作品に触れてみると良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。