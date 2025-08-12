Buono!、荒井由実、ももクロ、福山雅治、グループ魂、くるり、HKT48、松田聖子…耳から涼しくなろう！「ドリンクソング」TOP10を発表！

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

8月10日（日）の放送では、「耳から涼しくなろう！ ドリンクソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「耳から涼しくなろう！ ドリンクソングTOP10」

・1位：Buono!「初恋サイダー」

・2位：荒井由実「海を見ていた午後」

・3位：ももいろクローバーZ「ココ☆ナツ -ZZ ver.-」

・4位：グループ魂「君にジュースを買ってあげる♥」

・5位：福山雅治「milk tea」

・6位：くるり「ばらの花」

・7位：HKT48「メロンジュース」

・8位：松田聖子「レモネードの夏」

・9位：Official髭男dism「コーヒーとシロップ」

・10位：JITTERIN’JINN「にちようび」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「耳から涼しくなろう！ ドリンクソングTOP10」は、甘酸っぱい恋心をシュワシュワ弾ける炭酸で、胸の高鳴りを甘さで、喜びをそして少しの苦みで切なさを表現した、Buono!の「初恋サイダー」が2位以下に大差をつけ、堂々の1位を獲得しました。

ランクインした楽曲のサウンドを分析すると、ももいろクローバーZ「ココ☆ナツ -ZZ ver.-」やグループ魂「君にジュースを買ってあげる♥」のようにアップテンポで開放的なアレンジが爽やかさを演出する曲と、福山雅治「milk tea」や荒井由実「海を見ていた午後」のように、リラックスしたムードの中でドリンクが登場するチルアウトな雰囲気の曲が並びました。

耳から楽しむだけでなく、味覚や触覚に近い感覚的な満足感も得られる楽曲が多く、まさに夏のお供にピッタリな清涼感あふれるラインナップとなりました。

次回8月17日（日）の放送テーマは、「胸焦がれる夏の音！ サマームービーソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/