　今年の夏の甲子園でも、北・南北海道の代表校は初戦で敗退し、姿を消した。2000年以降、夏の甲子園で北海道勢がともに初戦を突破する「アベック勝利」はわずか1回。特に近年は接戦に持ち込みながらも、北北海道勢は得点力不足、南北海道勢は失点数の多さが目立っている。来年こそ、雪国からの新たな風を吹かせられるか。

 

　今夏の北北海道代表として、11回目の夏出場を果たした旭川志峯。旧校名の旭川大高時代から幾度となく出場していたが、現校名になってからは初の甲子園出場だった。

 

　旭川志峯は今夏の大会3日目に登場し、広島代表の広陵と対戦した。序盤は旭川志峯の先発・大渕蒼空が好投し、3回終了時点で0-0のがっぷり四つとなっていた。

 

 

　そんな中、4回表に旭川志峯が1死三塁のチャンスを作ると、5番・石田健心のタイムリーヒットで1点を先制した。しかし、その裏にすぐさま同点に追いつかれると、6回、7回と1点ずつ加えられ、惜しくも1-3で敗れた。

 

　初戦で姿を消した旭川志峯だが、過去の成績を見ても北海道勢は甲子園で苦戦している。特に近年は”北北海道勢”が苦しんでおり、2000年以降、北北海道勢が夏の甲子園で初戦突破したのはわずか3回のみだ。2000年以降の北北海道勢の初戦成績は、下記の通りとなっている。

 

　・勝利した試合

 

2023年　クラーク国際　7-1　前橋商

2011年　白樺学園　3-2　鳥取商

2008年　駒大岩見沢　8-6　下関工

 

・敗北した試合

 

2025年　広陵　3-1　旭川志峯

2024年　創成館　1-0　白樺学園

2022年　大阪桐蔭　6-3　旭川大

2021年　明桜　4-2　帯広農

2020年　※新型コロナウイルス蔓延のため中止

2019年　星稜　1-0　旭川大

2018年　佐久長聖　5-4　旭川大

2017年　仙台育英　15-3　滝川西

2016年　聖光学院　5-3　クラーク国際

2015年　下関商　4-3　白樺学園

2014年　八戸学院光星　4-2　武修館

2013年　福井商　4-3　帯広大谷

2012年　龍谷大平安　9-8　旭川工

2010年　佐賀学園　5-1　旭川実

2009年　常葉橘　2-0　旭川大

2007年　帝京　7-1　駒大岩見沢

2006年　高知商　10-7　白樺学園

2005年　済美　6-0　旭川工

2004年　岩国　6-3　旭川北

2003年　小松島　9-1　旭川大

2002年　福井　10-0　旭川工

2001年　玉野光南　8-0　帯広三条

2000年　柳川　9-2　旭川大

 

 

2000年以降の初戦突破はわずか”3回”......勝ちきれない北北海道

 

　こうしてみると、2000年前半は大敗する試合が目立つが、近年は接戦に持ち込んでいる。しかし、その接戦を勝ちきれない。

 

　2000年以降、2点差以内の夏の甲子園初戦は2勝11敗という厳しい成績になっており、今年の旭川志峯もまさに2点差で敗れた。

 

　2018年には沼田翔平（現：ヤクルト）を擁した旭川大が、翌2019年には能登嵩都（現：オイシックス）がいた旭川大が、そして昨年は半澤理玖（現：駒澤大）がエースだった白樺学園が、いずれも好投手を擁しながらわずかな差で敗れている。

 

　課題はやはり得点力の部分だろう。2000年以降、4得点以上を挙げた初戦はわずか5試合しかなく、平均得点数は2.6。北海道大会では打てても、全国レベルの投手が相手となると、得点力が下がってしまうのが現状だ。

 

対する南北海道は？

 

　今夏の南北海道代表として出場したのは、全国最多の41回の夏出場を誇る北海だった。今年のチームは投打でバランスが取れており、今夏の南北海道大会では6試合で失策数3と、守りも光っていた。だが、甲子園ではその守備が崩壊した。

 

　北海は初回にエラーも重なって2点を奪われると、5回にも1点を追加される。それでも、その裏に4本のヒットを集めて3点を奪い、同点に追いついた。

 

　しかし、7回に北海の守備が大きく崩れ、4つのエラーで一挙6点を失う。最後まで粘りを見せたが、7-10で敗れた。

 

　南北海道勢は、2000年以降の夏初戦突破は7回。北北海道勢の3回より多いとはいえ、苦戦を強いられている。2000年以降の南北海道勢の初戦成績は、下記の通りとなっている。

 

・勝利した試合

 

2023年　北海　9-8　明豊

2016年　北海　2-1松山聖陵

2014年　東海第四　6-1　九州国際大付

2009年　札幌第一　6-3　鳥取城北

2006年　駒大苫小牧　5-3　南陽工

2005年　駒大苫小牧　5-0　聖心ウルスラ

2004年　駒大苫小牧　7-3　佐世保実

 

・敗北した試合

 

2025年　東海大熊本星翔　10-7　北海

2024年　京都国際　7-3　札幌日大

2022年　二松学舎大付　3-2　札幌大谷

2021年　神戸国際大付　2-1　北海

2020年　※新型コロナウイルス蔓延のため中止

2019年　中京学院大中京　4-3　北照

2018年　沖学園　4-2　北照

2017年　神戸国際大付　5-4　北海

2015年　鹿児島実　18-4　北海

2013年　常総学院　6-0　北照

2012年　佐世保実　5-3　札幌第一

2011年　明徳義塾　3-2　北海

2010年　長崎日大　4-2　北照

2008年　東邦　15-10　北海

2007年　広陵　5-4　駒大苫小牧

2003年　倉敷　5-2　駒大苫小牧

2002年　智弁和歌山　5-4　札幌第一

2001年　松山商　7-6　駒大苫小牧

2000年　PL学園　7-0　札幌南

 

 

4得点以内は”1勝15敗”

 

　南北海道勢も近年は接戦に持ち込んでいるが、やや失点の多さが目立つ。2000年以降の平均得点数は3.96と北北海道勢に比べて高いが、ここ3年間は多くの失点を喫している

 

　ここでポイントになるのは、”5得点以上”を奪うことだ。2000年以降の初戦成績に限れば、5得点以上を挙げた試合は6勝3敗。だが、4得点以内の試合では、1勝15敗と大きく負け越している。

 

　今大会の北海は7得点を挙げたが、それ以上に5つものエラーが響いた。守備を固めて5得点以上奪うことが、勝利への道に繋がりそうだ。

 

　2000年以降、北北海道と南北海道の”アベック勝利”は2023年の1回。近年は東北勢の台頭が光るだけに、来年以降の北海道勢の躍進にも期待したい。

 

 

