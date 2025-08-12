高校野球 夏の甲子園 最新情報

今年の夏の甲子園でも、北・南北海道の代表校は初戦で敗退し、姿を消した。2000年以降、夏の甲子園で北海道勢がともに初戦を突破する「アベック勝利」はわずか1回。特に近年は接戦に持ち込みながらも、北北海道勢は得点力不足、南北海道勢は失点数の多さが目立っている。来年こそ、雪国からの新たな風を吹かせられるか。

今夏の北北海道代表として、11回目の夏出場を果たした旭川志峯。旧校名の旭川大高時代から幾度となく出場していたが、現校名になってからは初の甲子園出場だった。

旭川志峯は今夏の大会3日目に登場し、広島代表の広陵と対戦した。序盤は旭川志峯の先発・大渕蒼空が好投し、3回終了時点で0-0のがっぷり四つとなっていた。

そんな中、4回表に旭川志峯が1死三塁のチャンスを作ると、5番・石田健心のタイムリーヒットで1点を先制した。しかし、その裏にすぐさま同点に追いつかれると、6回、7回と1点ずつ加えられ、惜しくも1-3で敗れた。

初戦で姿を消した旭川志峯だが、過去の成績を見ても北海道勢は甲子園で苦戦している。特に近年は”北北海道勢”が苦しんでおり、2000年以降、北北海道勢が夏の甲子園で初戦突破したのはわずか3回のみだ。2000年以降の北北海道勢の初戦成績は、下記の通りとなっている。

・勝利した試合

2023年 クラーク国際 7-1 前橋商

2011年 白樺学園 3-2 鳥取商

2008年 駒大岩見沢 8-6 下関工

・敗北した試合

2025年 広陵 3-1 旭川志峯

2024年 創成館 1-0 白樺学園

2022年 大阪桐蔭 6-3 旭川大

2021年 明桜 4-2 帯広農

2020年 ※新型コロナウイルス蔓延のため中止

2019年 星稜 1-0 旭川大

2018年 佐久長聖 5-4 旭川大

2017年 仙台育英 15-3 滝川西

2016年 聖光学院 5-3 クラーク国際

2015年 下関商 4-3 白樺学園

2014年 八戸学院光星 4-2 武修館

2013年 福井商 4-3 帯広大谷

2012年 龍谷大平安 9-8 旭川工

2010年 佐賀学園 5-1 旭川実

2009年 常葉橘 2-0 旭川大

2007年 帝京 7-1 駒大岩見沢

2006年 高知商 10-7 白樺学園

2005年 済美 6-0 旭川工

2004年 岩国 6-3 旭川北

2003年 小松島 9-1 旭川大

2002年 福井 10-0 旭川工

2001年 玉野光南 8-0 帯広三条

2000年 柳川 9-2 旭川大

2000年以降の初戦突破はわずか”3回”......勝ちきれない北北海道

こうしてみると、2000年前半は大敗する試合が目立つが、近年は接戦に持ち込んでいる。しかし、その接戦を勝ちきれない。

2000年以降、2点差以内の夏の甲子園初戦は2勝11敗という厳しい成績になっており、今年の旭川志峯もまさに2点差で敗れた。

2018年には沼田翔平（現：ヤクルト）を擁した旭川大が、翌2019年には能登嵩都（現：オイシックス）がいた旭川大が、そして昨年は半澤理玖（現：駒澤大）がエースだった白樺学園が、いずれも好投手を擁しながらわずかな差で敗れている。

課題はやはり得点力の部分だろう。2000年以降、4得点以上を挙げた初戦はわずか5試合しかなく、平均得点数は2.6。北海道大会では打てても、全国レベルの投手が相手となると、得点力が下がってしまうのが現状だ。

対する南北海道は？

今夏の南北海道代表として出場したのは、全国最多の41回の夏出場を誇る北海だった。今年のチームは投打でバランスが取れており、今夏の南北海道大会では6試合で失策数3と、守りも光っていた。だが、甲子園ではその守備が崩壊した。

北海は初回にエラーも重なって2点を奪われると、5回にも1点を追加される。それでも、その裏に4本のヒットを集めて3点を奪い、同点に追いついた。

しかし、7回に北海の守備が大きく崩れ、4つのエラーで一挙6点を失う。最後まで粘りを見せたが、7-10で敗れた。

南北海道勢は、2000年以降の夏初戦突破は7回。北北海道勢の3回より多いとはいえ、苦戦を強いられている。2000年以降の南北海道勢の初戦成績は、下記の通りとなっている。

・勝利した試合

2023年 北海 9-8 明豊

2016年 北海 2-1松山聖陵

2014年 東海第四 6-1 九州国際大付

2009年 札幌第一 6-3 鳥取城北

2006年 駒大苫小牧 5-3 南陽工

2005年 駒大苫小牧 5-0 聖心ウルスラ

2004年 駒大苫小牧 7-3 佐世保実

・敗北した試合

2025年 東海大熊本星翔 10-7 北海

2024年 京都国際 7-3 札幌日大

2022年 二松学舎大付 3-2 札幌大谷

2021年 神戸国際大付 2-1 北海

2020年 ※新型コロナウイルス蔓延のため中止

2019年 中京学院大中京 4-3 北照

2018年 沖学園 4-2 北照

2017年 神戸国際大付 5-4 北海

2015年 鹿児島実 18-4 北海

2013年 常総学院 6-0 北照

2012年 佐世保実 5-3 札幌第一

2011年 明徳義塾 3-2 北海

2010年 長崎日大 4-2 北照

2008年 東邦 15-10 北海

2007年 広陵 5-4 駒大苫小牧

2003年 倉敷 5-2 駒大苫小牧

2002年 智弁和歌山 5-4 札幌第一

2001年 松山商 7-6 駒大苫小牧

2000年 PL学園 7-0 札幌南

4得点以内は”1勝15敗”

南北海道勢も近年は接戦に持ち込んでいるが、やや失点の多さが目立つ。2000年以降の平均得点数は3.96と北北海道勢に比べて高いが、ここ3年間は多くの失点を喫している

ここでポイントになるのは、”5得点以上”を奪うことだ。2000年以降の初戦成績に限れば、5得点以上を挙げた試合は6勝3敗。だが、4得点以内の試合では、1勝15敗と大きく負け越している。

今大会の北海は7得点を挙げたが、それ以上に5つものエラーが響いた。守備を固めて5得点以上奪うことが、勝利への道に繋がりそうだ。

2000年以降、北北海道と南北海道の”アベック勝利”は2023年の1回。近年は東北勢の台頭が光るだけに、来年以降の北海道勢の躍進にも期待したい。

