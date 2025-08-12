大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーでもトップクラスの戦力を擁している。レギュラーや先発ローテーションはもちろん、ロースター枠を巡っても熾烈な競争が繰り広げられているが、控え野手の序列に新たな動きがあったという。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

同メディアは「MLB.comのソニア・チェン記者の報道によると、ドジャースは金曜日のブルージェイズ戦に先立ち、3Aからジャスティン・ディーン外野手を招集予定だという。3Aで打率.274、出塁率.370、長打率.426、25盗塁を記録している彼は、外野の全ポジションを守れる能力があり、控え外野手や代走として起用される可能性が高い。ドジャースはディーンを補強するために26人のアクティブロースター枠、40人のロースター枠をそれぞれ空ける必要がある」と言及。

合わせて、「エステリー・ルイーズ外野手は木曜日に3Aへ移された。彼は先週、7試合連続でスタメン出場を逃し、完全に出番を失ってしまったが完全に消えてしまった。今季はメジャー通算23打席で打率.190、出塁率.261、長打率.333を記録している」と記している。

現在28歳のディーンはこれまでメジャーに昇格したことはなかったが、2023年のアメリカンリーグ盗塁王であるルイーズに代わって掴んだチャンスをモノにすることはできるだろうか。

