モロッコの「ホテル・パレ・ジャメイ」が2026年にリニューアル！アラン・デュカスとのコラボも決定

モロッコ、フェズを象徴する建造物「ホテル・パレ・ジャメイ」は、このたび「ラ・マムーニア」のオーナー権の取得に伴い、2026年にリニューアル・オープンすることを決定した。

【画像】フェズの歴史と文化を体感できる空間として生まれ変わる「ホテル・パレ・ジャメイ」（写真7点）

1879年にアラウィー朝の高官の邸宅として建設されたのち、1930年にホテルとして開業した本施設は、王宮の街フェズの中心に位置し、精神性、美食、職人技が融合した文化を体現する唯一無二の存在として多くのゲストの滞在をサポートしてきた。そして今回「ラ・マムーニア」がオーナー権を取得したことをきっかけに、リニューアル・オープンという形で再始動することが決まったのである。

リニューアルに際し、「ホテル・パレ・ジャメイ」は、ミシュラン星付きシェフ、アラン・デュカス率いる「グループ・デュカス・パリ」と戦略的パートナーシップを締結すると発表。ホテル内のすべての料理を同グループが監修し、モロッコ料理レストランのメニューはアラン・デュカス本人が手がけることになる。

建築、装飾、料理、サービスのすべてにおいてモロッコの伝統を尊重しながらも、現代的なモダンラグジュアリーを融合した形で展開する。アンダルシア風の豊かな庭園と、メディナやリアドを一望できる絶景など…温かみあるホスピタリティとともに、心のこもった極上の滞在が提供されることだろう。

フェズの歴史と文化を体感できる空間として生まれ変わる「ホテル・パレ・ジャメイ」のリニューアルをお楽しみに。

【ホテル概要】

名称：ホテル・パレ・ジャメイ(Hotel Palais Jamaï)

所在地：モロッコ王国 フェズ

建築年：1879年(邸宅として)、1930年(ホテルとして開業)

特徴：アンダルシア庭園、歴史的建築、伝統と革新が融合する5つ星ホテル