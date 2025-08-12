前日猛打賞に続き今日も2安打！読売ジャイアンツ・ヘルナンデス、2軍戦で…

プロ野球 最新情報

読売ジャイアンツのエリエ・ヘルナンデスは12日、TOKYO GIANTS TOWNで行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとの二軍戦に「3番・左翼」でスタメン出場。3回の第2打席に特大の本塁打を放った。



0－0で迎えた3回裏、ジャイアンツは1死二塁の場面を作り、打席には3番のヘルナンデス。







楽天先発・早川隆久の6球目、フルカウントから甘く入ったカットボールを一閃すると、打球は悠々左翼フェンスを越えて圧巻の先制2点本塁打となった。



本来であれば一軍のエース対クリーンアップで見られる豪華な対戦に色を添えるような、豪快な弾道がホームに集まったジャイアンツファンを大いに沸かせた。



ヘルナンデスは前日の試合で猛打賞、この試合でも本塁打含む2安打と急激に状態を上げている。



ヘルナンデスの活躍もあり、この試合はジャイアンツが5－3で楽天を降している。









【動画】圧巻のスイング弾道、"エリー"の特大本塁打がこれだ！

Gタウンのファンにお届け✌



昨日3安打で絶好調のヘルナンデス

本日2安打目は カットボールを捉え、

先制となるツーランホームラン！



⚾プロ野球 ファーム (2025/8/12)

🆚巨人×楽天

