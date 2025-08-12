ドジャース・大谷翔平の元同僚・アデルがキャリア初となる退場処分

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平と山本由伸が出場した11日（日本時間12日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムでのロサンゼルス・エンゼルス戦で、エンゼルスのジョー・アデルがキャリア初となる退場処分を受けた。





2－0とエンゼルスがドジャースをリードして迎えた4回裏。先頭の6番・アデルが右打席に入る。ドジャースの先発マウンドは山本由伸。







この際、初球を投じられる前にピッチクロック違反でストライクを取られてしまう事象が発生。



その後1ボール2ストライクとなり、4球目の高め154キロストレートをアデルは空振りし、三振に倒れた。



アデルはベンチに戻る際、審判の方を向き何事か言った後にそのまま引き上げようとしたが、球審はすかさずアデルに退場を宣告。



今季ここまでキャリアハイの25本塁打を放って活躍しているアベルだが、自身初となる退場処分となってしまった。



この試合はエンゼルスが大量リードで終盤を迎えたが、8回に大谷が3試合連続となる今季42号本塁打を放つなどドジャースが一挙4点を奪って追撃。しかし反撃もここまでで、エンゼルスがドジャースを7－4で破った。



この試合に先発したドジャースの山本は5回途中で6四死球、6失点と散々な内容。大谷は3打数1安打（1本塁打）という内容だった。









