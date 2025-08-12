12日（火）、ジャイアンツタウンスタジアムでのイースタン・リーグ、対巨人戦。楽天の先発投手は早川隆久、対する巨人の先発投手は高橋礼。

3回裏、早川は一死二塁から、ヘルナンデスに本塁打を浴び2点を奪われる。楽天は先制を許してしまう。

4回表、二死から伊藤裕季也がレフトへのソロを放ち1点を返す。1対2とする。

1点を追う7回表、楽天は得点圏にランナーを進める。伊藤裕季也が内野安打で出塁後、捕球ミスで進塁するなど一死二塁とし、打席の吉納翼に期待が高まる。吉納は内野ゴロに倒れるも、代走・平良竜哉は進塁し二死三塁と変わる。続く岡島豪郎は内野ゴロに倒れ3アウト。チャンスは作ったものの、同点に追いつくことはできなかった。

7回裏、早川は山瀬慎之助・笹原操希の連打で一死一・三塁のピンチを招き、オコエ瑠偉に本塁打を浴び3点を奪われる。1対5となる。

8回表、入江大樹の二塁打などで一死一・三塁とし、代打の島内宏明の内野ゴロの間に三塁ランナーがホームにかえり1点を追加。続く辰見鴻之介の適時三塁打で1点を奪う。3対5とする。

2点を追いかける9回表、巨人・バルドナードを攻めあぐね、三者凡退に打ち取られる。3対5のまま試合を終えた。

楽天は巨人に3対5で敗北。早川は8回108球、9安打、7奪三振、1四球、5失点の投球内容だった。

