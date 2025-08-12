大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまで投打に故障者が相次いでいる。現有戦力をやり繰りしながらの戦いが続いているが、近日中に3名の投手が一気に戦線復帰を果たす可能性があるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「ドジャースのブルペンは昨季同様に負傷者が続出している。しかし、ESPNのアルデン・ゴンザレス記者はタナー・スコット投手、カービー・イェーツ投手、マイケル・コペック投手の3人が9月までに復帰する可能性があると報じている。彼らがブルペンの最後尾に揃うことで、ポストシーズンで彼らを破るのは困難となるだろう」と言及。

続けて、「右膝の怪我を抱えるコペックはブルペン投球を続けており、8月下旬に60日間の故障者リスト（IL）から外れ次第、復帰予定となっている。肘の炎症を抱えるスコットもマウンドで投球しており、復帰は間近のようだ。イェーツは8月初旬にIL入りする数週間前から腰痛に悩まされており、復帰時期は少し不透明な状況だが、彼も今月末までに復帰する可能性はあるようだ」というゴンザレス記者の見解を伝えている。

ドジャースは後半戦に入ってもブルペンが安定しない状況が続いているが、スコットら3名が帰ってくれば状況は変わっていくかもしれない。

