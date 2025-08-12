【結果速報】尽誠学園、東大阪大柏原を破り初戦突破！大阪勢、45年ぶりの…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は12日、阪神甲子園球場で大会7日目を迎え、第3試合で尽誠学園（香川）と東大阪大柏原（大阪）が対戦。試合は尽誠学園が3-0で勝利し、初戦突破を決めた。

尽誠学園はエース右腕の広瀬賢汰、東大阪大柏原は背番号「1」の右腕・川崎龍輝の先発でスタートした。

尽誠学園の広瀬は、3回まで相手打線をノーヒットに抑える好投を披露。対する東大阪大柏原の川崎も、ランナーを出しながら踏ん張りの投球を見せ、序盤はスコアボードに「0」が並んだ。

試合が動いたのは5回だった。尽誠学園は2死一、二塁のチャンスを迎えると、2番・木下立晴のタイムリーヒットで先制。さらに2死満塁とすると、4番・広瀬が2点適時打を放ち、3点のリードを奪った。

反撃したい東大阪大柏原は、8回に1死一、二塁の好機を作る。だが、後続が打ち取られて無得点に終わる。

尽誠学園の先発・広瀬は相手打線に付け入る隙を与えず、9回完封の見事な投球を披露。尽誠学園が3-0で勝利し、初戦突破を決めた。

なお、この試合で東大阪大柏原が敗れたことにより、大阪勢は45年ぶりの春夏通じて甲子園未勝利となった。

