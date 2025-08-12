大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は11日（日本時間12日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われているロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。
2点をエンゼルスに先制されて迎えた3回表のドジャースの攻撃。2死無走者で大谷の第2打席が回ってきた。
エンゼルス先発ホセ・ソリアーノが投じた3球目の151キロのスプリットを、大谷が引っ張ってファウルにした。
その際大谷が大きな声を一瞬だして叫ぶシーンがあった。
甘い球だったか、好きなコースを打ち損じたか、あるいは狙い球に力んだか。悔しさがにじみ出た一幕だった。
結局この打席は空振りの三振に倒れた大谷だが、8回に3試合連続のホームランとなる42号をマーク。
だが、ドジャースの反撃は及ばず、4-7で敗れた。
【動画】捉え損ねたか、大谷翔平が自身のファウルに叫ぶ
[速報]大谷翔平ファウルボールに叫ぶ
