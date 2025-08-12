写真：Getty Images

大谷翔平　最新情報
　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は11日（日本時間12日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われているロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。

 
　2点をエンゼルスに先制されて迎えた3回表のドジャースの攻撃。2死無走者で大谷の第2打席が回ってきた。
 

 
　エンゼルス先発ホセ・ソリアーノが投じた3球目の151キロのスプリットを、大谷が引っ張ってファウルにした。
 
　その際大谷が大きな声を一瞬だして叫ぶシーンがあった。
 
　甘い球だったか、好きなコースを打ち損じたか、あるいは狙い球に力んだか。悔しさがにじみ出た一幕だった。
 
　結局この打席は空振りの三振に倒れた大谷だが、8回に3試合連続のホームランとなる42号をマーク。
 
　だが、ドジャースの反撃は及ばず、4-7で敗れた。
 
　




