Jリーグは12日、株式会社マイネットとサポーティングカンパニー契約を締結したと発表した。同契約に基づき『Jリーグ公式トレーディングカード × ファンタジースポーツゲーム』の開発を行うとしている。

Jリーグは今回の契約締結に際し、「Jリーグは、『豊かなスポーツ文化の振興』を理念のひとつとして掲げています。一方マイネットグループは『Make COLOR -毎日に感動を-』をミッションに掲げ、これまでゲーム事業において累計80タイトル以上の運営実績を有し、スポーツDX分野においても、スポーツのある日常をより『面白く』『待ち遠しく』するためのコンテンツ開発を通じて、新たなファンエンゲージメントの在り方を追求している企業です。本パートナーシップにより、マイネットグループが培ってきた企画・開発・運営のノウハウを活かし、スポーツが日常に根付くライフスタイルの実現に取り組むことで、『豊かなスポーツ文化の振興』への貢献できることに期待し、契約締結をいたしました」としている。

マイネットは2022年に『プロ野球＃LIVE』、2023年からは『B.LEAGUE＃LIVE』を展開しており、野球とバスケットボールのファンタジースポーツゲームを手掛けた実績を持っている。サービスの詳細やリリース時期は今後発表される。