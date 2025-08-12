“完璧”な一打！ドジャース・大谷翔平、3試合連続となる今季42号本塁打　脅…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は11日（日本時間12日）、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。8回の第4打席に今季42号となる本塁打を放った。





0－7とエンゼルスに大量リードを奪われて迎えた8回表のドジャースの攻撃。この回からエンゼルスは3番手のショーン・アンダーソンがマウンドへ。







1死無走者で大谷の第4打席が回ってきた。一矢報いるためにも、ここはなんとか長打を打ちたい場面。



アンダーソンもそれを警戒してか、高低に変化球を投じて大谷を打ち取りにかかる。



3ボール2ストライクからの6球目、144キロのカットボールが内側やや甘めのコースに入ってきたのを大谷は逃さなかった。



鞭のようなしなやかなスイングでこれを捉えると、打球は右翼スタンドに突き刺さる今季42号のソロ本塁打となった。



3戦連続となる本塁打で、脅威の5戦4発の「夏男」ぶりを発揮している大谷が流れを引き込み、ドジャースはこの回4点を奪ってエンゼルスを猛追する。



しかし反撃も及ばず、4－7という最終スコアでドジャースは敗れた。



大谷はこの日は3打数1安打、先発した山本由伸は4回途中99球6失点と振るわなかった。









【動画】カットボールを遥か彼方へ、大谷翔平の42号アーチを見逃すな！











