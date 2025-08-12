「エンゼル・スタジアムだ！」大谷翔平、3試合連発の第42号ホームラン！　…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は11日（日本時間12日）、敵地ロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。8回の第4打席では、3試合連発となる今季第42号ソロ本塁打を放ち、10試合連続安打も同時に記録した。米メディア『ドジャース・ネイション』が綴っている。

大谷はこの日、古巣エンゼルス戦で二塁ゴロ、空振り三振、四球と快音が聞かれていなかった。先発の山本由伸投手も5回途中を失点6で降板し、0-7で8回の第4打席を迎えていた。







そこで大谷はショーン・アンダーソン投手6球目を捉え、右翼スタンドへ運ぶ今季第42号ソロ本塁打を放った。同日にはフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手も42本目の本塁打を放っており、ナ・リーグ本塁打王争いが激しさを増している。



大谷の3試合連続となる本塁打について同メディアは「大谷翔平が今季42本目の本塁打を放った。もちろん舞台はエンゼル・スタジアムだ。彼は直近25試合で12本の本塁打を記録している」と綴っている。









【動画】大谷翔平、3試合連続の第42号ソロホームランがこれだ！

No. 42 for Shohei Ohtani 😤



He's homered in 3 straight games!

【関連記事】【了】