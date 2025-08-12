紫外線や乾燥といった日々の肌トラブルに悩む人に向けて、明治が提案するのは「飲むスキンケア」だ。2025年3月に発売された「明治Wのスキンケアヨーグルト(以下、スキンケアヨーグルト)」はSC-2乳酸菌・コラーゲンペプチド・スフィンゴミエリンのはたらきによって、内側から肌をケアするというもの。開発・マーケティングを担当した武井蓮さんにスキンケアヨーグルト誕生の背景や販促戦略、今後の展望を聞いた。

20年の研究で生まれた肌研究の集大成

スキンケアヨーグルトが目指したのは、単純なヨーグルトではなく、肌の外的ダメージにアプローチできる発酵食品だ。歴史を振り返ると、美容分野では1990年代から「コラーゲンは肌に良い」と考えられていたものの、当時はその科学的根拠が十分ではなかった。

そこで、コラーゲンの肌への作用を科学的に検証し、健康価値を確かなものにしていこうと2000年前半から本格的にコラーゲン研究を開始。その後ヨーグルトでも肌への作用を検証。ヨーグルトの整腸作用が肌機能に関与していることが示唆された。

「明治の約20年間にわたる肌研究の集大成が、このスキンケアヨーグルトなのです」(武井氏)

紫外線と乾燥へのケアを訴求する“機能性”を前面に

武井さんは2018年に新卒で明治へ入社後、量販店への営業を経て、乳製品のマーケティングを担当している。自身もトライアスロンを趣味とするアウトドア愛好家であり、紫外線や乾燥に対する悩みは、まさに自身の実体験として感じてきたという。

「実は、2020年にも美容系ヨーグルトを発売したのですが、美容感度の高い一部の方にしか届かず、一般層への浸透には苦戦しました。そこで、スキンケアヨーグルトは、紫外線や乾燥へのケアという“機能性”を端的に伝えられるよう、『スキンケアヨーグルト』というキャッチーな商品名を採用しました。加えて、パッケージにも“スキンケア”の文字を大きく配置するなど、店頭で手に取っていただきやすいデザインに工夫を凝らしました」

スキンケアヨーグルトのメカニズムは、3つの関与成分のはたらきによって、体の内側から肌の水分を高め、紫外線刺激に対する抵抗性が上がるというものだ。

「乳酸菌は種類によって働き方や風味が大きく異なります。そこで明治では『乳酸菌ライブラリー』と呼ばれる施設で、約6,500株もの菌株を保有し、日々研究を重ねています。そして、保有している乳酸菌株の中でも、特に肌の赤みが出にくくなったり、角層の水分量が増えたりといった結果が得られたものをスキンケアヨーグルトに採用しています」(武井氏)

さらに、肌機能の改善に関わる成分である「スフィンゴミエリン」や「コラーゲンペプチド」も配合している。これらは肌を構成する重要な要素で、うるおいやバリア機能に関わることがわかっている。これらの成分をヨーグルトとして摂取することにより、肌の水分保持が促され、紫外線から肌を守る機能が高まることが期待される。

試験食品摂取による前腕部角層水分量の変化

【試験概要】本製品を用いた臨床試験ではありません。

●対象者／皮膚の乾燥の自覚があり、直近2週間の排便回数が週2～4回の20～50歳未満の健康な日本人女性94名。

●試験方法／試験参加者を2群に分け、一方の群(被験食品群)にはSC-2乳酸菌、コラーゲンペプチド、スフィンゴ

ミエリンを含むヨーグルト、もう一方の群(対照食品群)には前述3成分を含まない酸性化乳を1日1回4週間摂取。摂取前と摂取4週間後の前腕部の角層水分量の変化量を2群で比較。

出典：薬理と治療 45(6):929-938(2017)

※研究レビューで採用した論文は1報で、その結果となります。



スキンケアヨーグルトをスキンケアの選択肢の一つに

“ヨーグルト＝肌に良い”というイメージは少しずつ浸透しているが、“紫外線ケア”や“乾燥対策”といったイメージまでは、まだ十分に広がっていないのが現状だ。そこで、今後は美容に関心が高い層だけでなく、スキンケアに悩みを抱えるより多くの人にもスキンケアヨーグルトを届けていきたいと考えている。

例えば、屋外での活動が多いランナーやゴルファーなど、紫外線や乾燥から肌を守りたい人々に向けて、SNSプロモーションを強化し、認知拡大を図っていく予定だ。

「私自身、スキンケアヨーグルトをきっかけにスキンケアへの関心が高まり、トライアスロンを行う際には、日焼け止めやパックなどのケアを意識するようになりました。スキンケア市場は今後も成長が見込まれます。スキンケアヨーグルトがスキンケアの一つの選択肢として認められることが大きな目標です」