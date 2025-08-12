横浜DeNAベイスターズ・蝦名達夫、ライトゴロを成立させる強肩を披露！

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

横浜DeNAベイスターズの蝦名達夫は12日、神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「2番・右翼」で先発出場。4回の守備でライトゴロを成立させた。





0－4とDeNAが4点ビハインドで迎えた4回裏のヤクルトの攻撃。この回からDeNAのマウンドには2番手の三嶋一輝があがった。



先頭として迎える打者は「9番・投手」の小川泰弘。



三嶋は140キロ台中盤のストレートでねじ伏せにかかるが、2－2の平行カウントに。



5球目のストレートが真ん中に甘く入ると、小川はこれを逆らわずに逆方向へ運んでいく。打球は右前に落ち、安打かと思われた。



これに対し、やや一塁線寄りに守っていた右翼の蝦名が落ち着いて打球処理をすると、一塁のタイラー・オースティンに矢のような送球。これが間に合い、ライトゴロが成立した。



北海道日本ハムファイターズの万波中正（9日）、広島東洋カープの末包昇大（10日）に続き、ライトゴロが3日連続で記録されるという珍しい事象となった。



蝦名の好プレーもあり、三嶋は4回を三者凡退に切り抜けるが、その裏の5回にヤクルトが一挙に5点を追加し試合を流れを完全に掴む。



DeNAも中・終盤に反撃するも及ばず、試合は4－9でDeNAはヤクルトに敗れた。









