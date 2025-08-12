大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、右肩インピンジメントからの復帰に向けて大きな一歩を踏み出そうとしている。しかし、佐々木がメジャー復帰を果たしても、先発ローテーションに入れない可能性が出てきた。米メディア『ヘビー』のダグラス・ボンジュール記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督によると、佐々木は14日（日本時間15日）にコロラド・ロッキーズ傘下のアルバカーキ・アイソトープス戦で3イニングを目安に先発予定。これは5月9日（同5月10日）のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦以来の実戦登板となる。

復帰に向け、佐々木はドジャースタジアムで3イニング（45球）のシミュレーション登板を実施。速球は97マイル（約156.1キロ）を計測し、順調な回復をアピールした。ロバーツ監督は「自分のフォームに自信を持ち、打者に向かえる状態になるのを待っている」とコメントしている。

復帰に近づく佐々木についてボンジュール氏は「彼は日本から移籍した際の大きな期待に応えられず、メジャーリーグ8試合の先発で防御率4.72を記録した。34.1イニングで奪三振24を記録したが、与四死球22となっている。復帰後は先発投手として起用される可能性が高いが、詳細は未定だ」と言及した。

