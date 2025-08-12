「どん底を掘り進めている」千賀滉大らメッツが危機的状況！？　米メディ…

千賀滉大 最新情報

千賀滉大投手が所属するニューヨーク・メッツは低迷し、ナ・リーグ東地区で首位のフィラデルフィア・フィリーズとの差を、ますます広げている。次々と主力が怪我から復帰しているにもかかわらず、どんどん傷は深くなっていると、米メディア『amNY』が報じた。

千賀は6月12日（日本時間13日）に行われたワシントン・ナショナルズ戦でハムストリングを痛めて約1ヶ月離脱したが、7月11日（同12日）のカンザスシティ・ロイヤルズ戦で復帰登板。また、右わき腹を痛めて故障者リスト入り（IL）していたショーン・マネイア投手も、7月13日（同14日）のロイヤルズ戦でマウンドに立ち、さらにフランキー・モンタス投手も戦列に戻ってきたことで、投手陣は盤石だと考えられていた。

だが、依然としてメッツは黒星を積み重ね、最近に至っては7連敗中だ。それを踏まえ、同メディアは「メッツはまるで業務用の大型スコップでも持っているかのようだ。毎週のようにどん底を掘り進めている」とし、「メッツの穴はさらに深く、そして悲惨なものになった。直近7連敗、12試合中11敗という惨状で、かつて首位だった時期もあったが、今やフィリーズに5.5ゲーム差をつけられるまでに転落した」と伝えている。

