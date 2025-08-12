「“レオのガリバー”から目が離せない！」西武・村田怜音が継ぐホームラン…

プロ野球 最新情報

プロ2年目の村田怜音が、苦難を乗り越えて才能を開花させつつある。8月に入り、劇的な同点弾となるプロ初本塁打を記録し、本拠地を熱狂させた。背番号99を受け継いだ若き大砲は、低迷するチームを救う希望の光だ。かつての主砲が背負った特別な番号とともに、村田が新たな歴史を刻み始める。（文・羽中田）

延長戦で回ってきた”出番”

ニューヒーロー誕生にスタンドが湧いた。

8月2日の千葉ロッテマリーンズ戦。本拠地ベルーナドームは、サマーブルーユニホーム配布試合ということもあって、スタンドが鮮やかな水色に染まっていた。

7月16日に今季初の一軍昇格を果たしたプロ2年目・村田怜音は、この日はベンチからのスタートとなった。試合は4-4で延長戦に突入したが、10回にロッテの代打・藤岡裕大に勝ち越し打を浴び、チームは追い込まれていた。

そんな中、直後の裏の攻撃で出番は回ってきた。1死走者なしの場面で、代打・村田がコールされた。

マウンドに上がっていたのは、ロッテの4番手・横山陸人だった。カウント1ー2と追い込まれていたが、4球目の浮いてきたスライダーを捉えると、打球はレフトスタンド中段に突き刺さるプロ1号となった。本人は打った瞬間ホームランを確信し、ベースを一周する際も喜びを隠しきれなかった。

ベンチ前で長谷川信哉にビッグチェーンネックレスをかけられると、雄叫びを上げた。その表情には、昨季のリハビリを乗り越えた青年の喜びと覚悟が入り混じっていた。

プロ1号からわずか3日後に......

気温の上昇とともに、村田のアピールは加速している。

8月5日の北海道日本ハムファイターズ戦。エスコンフィールドでの平日デーゲームに、村田は「5番・指名打者」で出場した。

7回表の第3打席、6点ビハインドの場面でも村田は集中していた。外角のツーシームを振り抜くと、打球はあっという間にレフトスタンドのブルペンに吸い込まれた。プロ1号から僅か3日後のプロ2号。12球団ワーストの得点数なだけに、願ってもない若きスラッガーの誕生だ。

ベンチでの存在感も際立つ。自分の打席以上に、仲間のプレーに声を張り上げる叱咤激励する姿が印象的だ。ベンチの最前列で、誰よりも一投一打に集中し、楽しんでいるように見えた。勝利への渇望が、苦しむチームの救世主となりつつある。

皇學館大初のプロ野球選手に

三重県出身の24歳は、8月4日に誕生日を迎えたばかりだ。相可高校から皇學館大学を経て、2024年ドラフト6位で埼玉西武ライオンズに入団。皇學館大初のプロ野球選手となった。

ルーキーイヤーの昨季は左膝後十字靭帯損傷の影響で出場4試合。それでも、同年5月にはプロ初安打・初打点を記録し、昨季91敗のチームで数少ないインパクトを残した。

怪我からの復帰は容易ではなかった。同世代の武内夏暉らが一軍で結果を残す中、焦りと葛藤が交錯する日々。シーズン中のほとんどをリハビリに費やした。それでも黙々と準備を続けた。

昨オフ、台湾で行われたウインターリーグにNPBホワイトとして出場。勝ちパターンの一角を担う山田陽翔らと共に汗を流した。ウインターリーグでは、打率.260、出塁率.351を記録。異国の投手との対戦を通じて選球眼を磨き、飛躍のきっかけを掴む充実のオフを送った。

西武ファンにとって特別な番号

今、背番号99を背負う村田は、新たな系譜を描こうとしている。99は球団史に残るスラッガー、エルネスト・メヒア（198センチ118キロ)が着けた西武ファンにとって特別な番号だ。197センチ112キロの大きな体に、背番号99がよく似合う。

2014年にはメヒアは34本塁打を放ち、シーズン途中加入で本塁打王を獲得。強打の助っ人として長年クリーンナップに座り、2018年、2019年はリーグ連覇に貢献した。

その番号を背負うことは「将来の長距離砲」として期待されることを意味する。かつてホームラン王にも輝いた系譜を、少しずつ村田のカラーに染めている。

チームはリーグ5位の苦しい状況にあるが、その中で生まれた村田の一振りは、プロ2年目の若武者が放った希望の光だ。

今後、背番号99がベルーナドームを何度も揺らす日が来るだろう。かつてメヒアがそうしたように、今度は村田がチームの象徴となる時が近づいている。

レギュラーシーズンは残り41試合。勝負の9月へ、生き残りを賭ける。反転攻勢をかける「レオのガリバー」から目が離せない。

