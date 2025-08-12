大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により戦列を離れている選手がいる。リリーフ右腕のマイケル・コペック投手も右膝故障で故障者リスト（IL）に入っているが、今月末にチームに戻ってこられる見込みとなっているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今季のコペックは右肩のインピンジメント症候群で開幕に出遅れ、6月上旬にようやくメジャーに復帰した。しかし、同月末に右膝の炎症でIL入りすると、7月には右膝半月板を手術したことが伝えられている。

そのコペックについて、同メディアは「8月27日にチームに復帰できる資格があり、まさにその日に復帰する予定のようだ。彼は先月、『正直に言うと、IL期間の60日よりもずっと早く復帰できるとは思うが、現時点では明らかに無理だ。トレーナーの一人と相談したところ、8月27日が復帰できる最短日だったのでそこに丸を付けた。もしそれが現実的であれば、その頃には復帰できるだろう』と語った」と伝えている。

離脱前時点で8登板、5ホールド、防御率0.00と好投を見せていたコペック。見込み通りに復帰し、再び活躍を見せることはできるだろうか。

【関連記事】

【了】