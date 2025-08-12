テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、7月にスタートした夏ドラマ初回の注目度ランキングを作成し、人気の傾向を分析した。

TBS・フジドラマはコア視聴層で健闘

個人全体のランキングは、『しあわせな結婚』が69.74％、『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』が69.72％の注目度を獲得し、1位・2位にランクイン。いずれもテレビ朝日系列の作品で、男女問わず幅広い層から支持を集め、世帯視聴率(※REVISIO調べ)も比較的高い水準となっている。

一方、コア視聴層(13～49歳)からの注目度に着目すると、TBSやフジテレビのドラマも健闘しており、放送局ごとの強みが見える結果となった。

今クールは嵐のメンバーが主演を務めるドラマが3本あり、話題を集めている。初回放送時点では、2位にランクインした相葉雅紀主演の『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』が優勢という結果になったが、松本潤主演の『19番目のカルテ』(TBS)、櫻井翔主演の『放送局占拠』(日本テレビ)もコア視聴層から特に高い評価を得ており、今後の順位上昇に期待がかかる。

夏ドラマ初回注目度ランキング

阿部サダヲ×松たか子×大石静への期待感

1位の『しあわせな結婚』は「妻の秘密を知ったとき、夫は妻を愛し続けることができるのか?」という問いを軸に、夫婦の愛のあり方に迫るマリッジ・サスペンス。幸せの象徴のように思われる「結婚」を描きつつ、幸せの裏に潜む不穏な気配を丁寧に織り込んだ構成が、多くの視聴者の視線をくぎづけにした。

主演を務めるのは阿部サダヲと松たか子という実力派俳優コンビ。さらに脚本を担当するのは、これまで数々の名作を生み出してきたラブストーリーの名手・大石静氏。初回放送前から“この3人のタッグなら間違いない”という期待感が高く、その予想を裏切らない初回放送となった。放送後は男女ともに幅広い層から支持を集め、女性の注目度は1位、男性の注目度は2位という結果に。コア視聴層の注目度も高く、前評判通りの好スタートを切ったといえそうだ。

物語は、お茶の間で人気のスター弁護士・原田幸太郎(阿部)が、テレビ番組出演中に倒れるところから始まる。病院に搬送されて一命を取りとめるものの、見舞いに訪れる家族は誰もおらず、幸太郎は深い孤独を感じる。そんな中、入院先で美術教師の鈴木ネルラ(松)と運命的な出会いを果たし、退院と同時に電撃結婚。ネルラの父・叔父・弟がそれぞれの階に住むマンションで新婚生活を始めるが、次第に彼女の「秘密」が見え隠れするように……。

阿部サダヲは、敏腕でありながらもどこか抜けた人間味を持つ幸太郎を軽妙かつ繊細に演じ、抜群の安定感を見せつけた。一方の松たか子演じるネルラは、どこか浮世離れした変わり者で、何を考えているのかつかめないミステリアスなキャラクター。その存在感が物語全体に深みと緊張感を与えている。また、ネルラの家族として登場する父・寛(段田安則)、弟・レオ(板垣李光人)、叔父・考(岡部たかし)といった面々も、いずれも一癖ありそうな人物ばかり。彼らが今後どのようにストーリーに絡んでくるのか、視聴者の想像をかき立てる。

そしてドラマ終盤では、ネルラが過去にある“事件”に関わっていたことが明かされるという衝撃的な展開が。彼女は本当に事件に関与していたのか。真実が明らかになったとき、幸太郎は彼女への愛を貫けるのか――視聴者の心を揺さぶる問いが、物語の中でじわじわと浮かび上がっていく。

『しあわせな結婚』は、サスペンスのスリルとラブストーリーの切なさが絶妙に絡み合い、深みのある人間ドラマとして完成度の高い仕上がりを見せている。主演2人の演技力、個性豊かな脇役陣、そして大石静氏による緻密で情感豊かな脚本。これらすべてが見事にかみ合い、「質の高いドラマ」という評価を確立した。

今後、ネルラの秘密が明らかになるにつれ、2人の夫婦関係がどのように変化していくのか――“究極の夫婦愛”を描く本作から、目が離せない。