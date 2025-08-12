大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置する大阪府泉佐野市(いずみさのし)は、背後に一部が金剛生駒紀泉国定公園に指定された和泉山脈を擁し、美しい山河、緑にあふれるまち。

商・工・農・漁業がそれぞれバランスよく栄えてきた同市は、関西国際空港の開港などに伴う人口の増加とともに、商業・サービス業が盛んになっています。

今回紹介するのは、そんな泉佐野市で開催される、花火×音楽×絶景ロケーションの三拍子が揃った“一夜限りの芸術体験”「大阪芸術花火2025」。音楽のリズムや曲調に合わせて打ち上げられる花火を楽しむことができるイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、泉佐野市のイベント「大阪芸術花火2025」の詳細と、返礼品を紹介していきます。

音楽と完全シンクロする芸術花火! 「大阪芸術花火2025」について

大阪芸術花火2025

・開催日時：2025年11月1日(土) ＜開場＞15：00＜花火打上＞18：00～19：00(予定) ※雨天決行・荒天の場合中止

2025年11月2日(日)世界一たのしいゴミ拾い

・開催会場：りんくう公園／大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1

・アクセス：【電車】 JR・南海「りんくうタウン駅」から徒歩約10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

音楽と完全シンクロする芸術花火を楽しめる「大阪芸術花火2025」。音楽のリズムや曲調に合わせ、日本屈指の花火師たちが作り上げた花火を、花火コレオグラファーが1／30秒単位でコントロールした演出をプログラミングし、打ち上げるという、緻密(ちみつ)かつ大迫力のエンターテインメント花火ショーです。

また、ビーチとして整備された会場は、障害物が一切無く花火観覧に最高なロケーション! マーブルビーチから眺める夕日は「日本の夕陽百選」に選ばれており、海に沈みゆく美しい夕日を楽しんだ後に、水平線に打ち上がる花火を観覧することができます。

全席指定なので、沈む夕日、豪華絢爛な水上花火をゆっくりと満喫できるのもうれしいポイントです。当日はフードブースも出店予定とのこと。

自治体からのメッセージ

市内外から多くの方が訪れる、泉佐野市内で行われる花火大会です。花火×音楽×絶景ロケーションの三拍子が揃った“一夜限りの芸術体験”をぜひお楽しみください!

泉佐野市のふるさと納税返礼品について

「大阪芸術花火2025」の観覧チケットや、花火を楽しんだ後の宿泊にも便利なホテルの宿泊券を紹介します。

先行予約 大阪芸術花火2025 観覧チケット 大人1席分

・提供事業者：コンフォート・アソシエイツ有限会社

・内容： 観覧チケット 大人1席分

・寄附金額：2万4,000円

「大阪芸術花火2025」で利用できる観覧チケットです。マーブルビーチサイド ビーチイス席で、ゆっくりと水上花火を楽しむことができます。

【スターゲイトホテル関西エアポート】スーペリアツインルーム ホテル 宿泊券

・提供事業者：エスアイエススターゲイトホテル株式会社

・内容：スーペリアツインルーム 宿泊券1枚(2名様まで利用可能)

・寄附金額：4万円

りんくうタウンエリアにある「スターゲイトホテル関西エアポート」のスーペリアツインルームで使用できる宿泊券です。シック& モダンな雰囲気と32.6平米の広さをもったツインルーム。29階以上の高層からの眺望が楽しめ、大きな窓と高い天井高のゆったりした空間でくつろげます。

※宿泊日や予約状況によってはご利用いただけない場合がございます。

今回は大阪府泉佐野市のイベント「大阪芸術花火2025」と、返礼品を紹介しました。美しい夕日から花火まで一貫して楽しめるロケーションで、音楽に合わせて打ち上がる、芸術作品を鑑賞するような贅沢な時間を過ごせる花火大会です。返礼品の観覧チケットを利用して当日を満喫するのも良し、花火大会にあわせて大阪旅行を計画してみても良さそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者