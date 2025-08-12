アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、長年連れ添ったパートナーと婚約したようだ。

サッカー界屈指のスーパースターとして知られるC・ロナウドは、2016年から2017年ごろにかけてアルゼンチン系スペイン人のジョージナ・ロドリゲスさんとの交際をスタート。出会った当時は高級ブランド『グッチ』の店員を務め、現在はモデルや実業家として活躍するロドリゲスさんとの間には子供も授かっており、幸せな家庭を築いている。

ロドリゲスさんは現地時間11日に自身の公式インスタグラム（＠georginagio）を更新。巨大なダイヤモンドの指輪を薬指にはめた自身の左手と、C・ロナウドと思われる人物の左手が重なった写真とともに、スペイン語で「はい、そうします。この人生でも、私の人生すべてでも」という言葉を記している。詳細は明らかではないが、C・ロナウドからのプロポーズをロドリゲスさんが承諾したものと見られている。

現在40歳のC・ロナウドは2003年8月にデビューを飾ったポルトガル代表でここまで国際Aマッチ通算221試合に出場し、歴代最多の138ゴールをマーク。クラブキャリアではスポルティング、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスで数多くのタイトルに貢献しており、2023年1月からはサウジ・プロフェッショナルリーグのアル・ナスルでプレーしている。

【写真】C・ロナウドのパートナーの左手薬指に巨大な指輪が！