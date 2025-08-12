BIGHIT MUSIC新人CORTIS、デビュー作品トラックリスト公開

CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が８月10日、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルで実施中の24時間プレミア公開を通じてデビュー作品『COLOR OUTSIDE THE LINES』のトラックリストを公開した。

新譜にはタイトル曲「What You Want」をはじめ「GO!」「FaSHioN」「JoyRide」「Lullaby」の全5曲が収録される。デビュー作品であるにもかかわらず、全メンバーがクレジットに名を連ねている。特に、全トラックで3人以上のメンバーが作詞・作曲に参加しており、その高いクリエイティブ貢献度が際立つ。音楽・振付・映像を共同クリエイトする「ヤングクリエイタークルー」の名にふさわしい歩みとなる。

タイトル曲「What You Want」は、ブームバップ(Boom bap)リズムに60年代を風靡したサイケデリックロック(Psychedelic rock)のギターリフを融合させた楽曲。 K-POPでは珍しい実験的なジャンルへの挑戦でリスナーの好奇心を搔き立てる。

イントロ曲「GO!」はヒップホップとポップの境界にある独創的なサウンドが印象的なトラックで、全メンバーが制作に参加している。独特なタイトルで好奇心を刺激する「FaSHioN」にはMARTIN、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOが制作に参加した。「JoyRide」は「GO!」と同様、メンバー全員が作詞・作曲に参加した楽曲。最後のトラック「Lullaby」はMARTINが筆頭に制作、JAMESとSEONGHYEONも制作に参加している。

CORTISは、８月11日0時に公開するデビュー作品イントロ曲「GO!」のミュージックビデオを通じて姿を初めて姿を現し、12日0時に披露する「GO!」コンセプチュアルパフォーマンスフィルムは、ダンスに焦点を当てた映像で、パフォーマンスまで共同クリエイトするCORTISのアイデンティティを明確に示す。全員10代で構成された彼らは「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つグループ名の通り、異なる考えと新しい視点でクリエイトした創作物を世に送り出す予定。